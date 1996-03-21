Додому не дійшла: у Луцьку зникла дівчина
Сьогодні, 18:19
У Луцьку шукають дівчину, яка вийшла з роботу, та додому не повернулася.
Про це повідомили її рідні.
Так, родичі розшукують Долід Світлану Олександрівну, 21.03.1996 року народження.
Дівчина пішла з роботи у Луцьку у вівторок, додому не дійшла.
Була одягнена у чорні штани, світло-фіолетову кофту з капюшоном. Прохання зателефонувати за номером 050 6759050.
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Про це повідомили її рідні.
Так, родичі розшукують Долід Світлану Олександрівну, 21.03.1996 року народження.
Дівчина пішла з роботи у Луцьку у вівторок, додому не дійшла.
Була одягнена у чорні штани, світло-фіолетову кофту з капюшоном. Прохання зателефонувати за номером 050 6759050.
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