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Додому не дійшла: у Луцьку зникла дівчина

Додому не дійшла: у Луцьку зникла дівчина
У Луцьку шукають дівчину, яка вийшла з роботу, та додому не повернулася.

Про це повідомили її рідні.

Так, родичі розшукують Долід Світлану Олександрівну, 21.03.1996 року народження.

Дівчина пішла з роботи у Луцьку у вівторок, додому не дійшла.

Була одягнена у чорні штани, світло-фіолетову кофту з капюшоном. Прохання зателефонувати за номером 050 6759050.

Додому не дійшла: у Луцьку зникла дівчина


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Теги: розшук, Луцьк
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