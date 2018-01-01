вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смерть на очах у мами: як рятували першокласницю, яка померла у волинській школі

Смерть на очах у мами: як рятували першокласницю, яка померла у волинській школі
Шестирічна школярка Аліна із села Хрипаличі, що на Волині, померла на очах у матері.

Про це у коментарі інтернет-виданню Волинь24 розповіла перша вчителька Аліни Ткачук Світлана Хиць.

Нагадаємо, дівчинка померла 6 вересня у селі П'ятидні Устилузької ОТГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Дитинка посиніла і померла»: подробиці трагедії на уроці фізкультури у волинському селі

За словами класовода, де навчалася шестирічна дівчинка, під час трагедії мати Аліни була у школі.

«Мама приводила доньку вранці і до кінця уроків чекала її в коридорі, щоб не кататися сюди-туди у сусіднє село. Вчора у нас мало бути три уроки. Фізкультура був другим. На перше вересня нам подарували м’ячі і діти дуже чекали цього уроку, щоб погратися ними. Мама Аліни Ірина бачила, як ми на перерві шикувалися по зросту і навіть провела нас до стортзалу», - розповідає вчителька.

Світлана Хиць каже, що через десять хвилин після після початку уроку дівчинка знепритомніла. Вчителька на руках віднесла її до учительської.

«Коли я вибігла з спортзали, почала гукати Ірину (матір Аліни). Біля дверей в учительську я відчула, що дитина помочилася мені в руку. У кабінеті було двоє вчителів, які негайно викликали швидку і почали надавати першу медичну допомогу», - розповідає класовод першого класу.

За словами вчительки, у цей момент дитині надавали першу медичну допомогу, однак її обличчя різко вкрилося синцями, а серцебиття не простежувалося.

«Я змочувала водичкою її, інший вчитель робила штучне дихання і непрямий масаж серця, ще одна побігла зустрічати швидку. На ті крики прибігла ще одна вчителька.. На нашатир дівчинка не реагувала. Я не пам’ятаю, коли приїхала швидка. Мені здавалося, що вона їхала вічність…», - додає педагог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учасниця «Міс України» з Луцька привезла подарунки особливій малечі. ФОТО
Сьогодні, 21:34
День Луцька у вересні: за і проти. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
Смерть на очах у мами: як рятували першокласницю, яка померла у волинській школі
Сьогодні, 20:50
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 вересня
Сьогодні, 20:00
Помічник для господинь: волинянин змайстрував диво-пристрій для консервації
Сьогодні, 19:47
Схожі новини
На Волині поховали першокласницю, яка померла на уроці фізкультури. ФОТО На Волині поховали першокласницю, яка померла на уроці фізкультури. ФОТО
Сьогодні, 14:25
Не реагувала на нашатир і покрилася синцями: усі подробиці смерті першокласниці на Волині. ВІДЕО Не реагувала на нашатир і покрилася синцями: усі подробиці смерті першокласниці на Волині. ВІДЕО
06 вересень, 19:35
У селі на Волині втопилася 1-річна дівчинка У селі на Волині втопилася 1-річна дівчинка
27 серпень, 11:13
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
27 серпень, 08:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учасниця «Міс України» з Луцька привезла подарунки особливій малечі. ФОТО
Сьогодні, 21:34
 0
День Луцька у вересні: за і проти. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
 0
Смерть на очах у мами: як рятували першокласницю, яка померла у волинській школі
Сьогодні, 20:50
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Помічник для господинь: волинянин змайстрував диво-пристрій для консервації
Сьогодні, 19:47
 0
Медіа
відео
1/8