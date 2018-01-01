Смерть на очах у мами: як рятували першокласницю, яка померла у волинській школі





Про це у коментарі інтернет-виданню Аліни Ткачук Світлана Хиць.



Нагадаємо, дівчинка померла 6 вересня у селі П'ятидні Устилузької ОТГ.



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За словами класовода, де навчалася шестирічна дівчинка, під час трагедії мати Аліни була у школі.



«Мама приводила доньку вранці і до кінця уроків чекала її в коридорі, щоб не кататися сюди-туди у сусіднє село. Вчора у нас мало бути три уроки. Фізкультура був другим. На перше вересня нам подарували м’ячі і діти дуже чекали цього уроку, щоб погратися ними. Мама Аліни Ірина бачила, як ми на перерві шикувалися по зросту і навіть провела нас до стортзалу», - розповідає вчителька.



Світлана Хиць каже, що через десять хвилин після після початку уроку дівчинка знепритомніла. Вчителька на руках віднесла її до учительської.



«Коли я вибігла з спортзали, почала гукати Ірину (матір Аліни). Біля дверей в учительську я відчула, що дитина помочилася мені в руку. У кабінеті було двоє вчителів, які негайно викликали швидку і почали надавати першу медичну допомогу», - розповідає класовод першого класу.



За словами вчительки, у цей момент дитині надавали першу медичну допомогу, однак її обличчя різко вкрилося синцями, а серцебиття не простежувалося.



«Я змочувала водичкою її, інший вчитель робила штучне дихання і непрямий масаж серця, ще одна побігла зустрічати швидку. На ті крики прибігла ще одна вчителька.. На нашатир дівчинка не реагувала. Я не пам’ятаю, коли приїхала швидка. Мені здавалося, що вона їхала вічність…», - додає педагог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шестирічна школярка Аліна із села Хрипаличі, що на Волині, померла на очах у матері.Про це у коментарі інтернет-виданню Волинь24 розповіла перша вчителькаНагадаємо,Устилузької ОТГ.За словами класовода, де навчалася шестирічна дівчинка, під час трагедії мати Аліни була у школі.«Мама приводила доньку вранці і до кінця уроків чекала її в коридорі, щоб не кататися сюди-туди у сусіднє село. Вчора у нас мало бути три уроки. Фізкультура був другим. На перше вересня нам подарували м’ячі і діти дуже чекали цього уроку, щоб погратися ними. Мама Аліни Ірина бачила, як ми на перерві шикувалися по зросту і навіть провела нас до стортзалу», - розповідає вчителька.Світлана Хиць каже, що через десять хвилин після після початку уроку дівчинка знепритомніла. Вчителька на руках віднесла її до учительської.«Коли я вибігла з спортзали, почала гукати Ірину (матір Аліни). Біля дверей в учительську я відчула, що дитина помочилася мені в руку. У кабінеті було двоє вчителів, які негайно викликали швидку і почали надавати першу медичну допомогу», - розповідає класовод першого класу.За словами вчительки, у цей момент дитині надавали першу медичну допомогу, однак її обличчя різко вкрилося синцями, а серцебиття не простежувалося.«Я змочувала водичкою її, інший вчитель робила штучне дихання і непрямий масаж серця, ще одна побігла зустрічати швидку. На ті крики прибігла ще одна вчителька.. На нашатир дівчинка не реагувала. Я не пам’ятаю, коли приїхала швидка. Мені здавалося, що вона їхала вічність…», - додає педагог.

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