Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 вересня





У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові,

Володимирі-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +25…+27.



Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-4 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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