Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 вересня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові,
Володимирі-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +25…+27.
Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-4 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові,
Володимирі-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +25…+27.
Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-4 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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