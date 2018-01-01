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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 вересня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові,
Володимирі-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +25…+27.

Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-4 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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