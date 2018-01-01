День Луцька у вересні: за і проти. ВІДЕО





Про це говорили Алла Надточій та Андрій Козюра у ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 7 вересня, - передає



Нагадаємо, представники Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату пропонували із серпня перенести святкування Дня міста Луцька на травень. Зокрема День Луцька хотіли святкувати 22 травня, бо саме цього дня віряни вшановують Святого Миколая, який є покровителем міста. Але цю дату відкидають, адже цей день пов'язаний з трагічними подіями – загибеллю волинських військових у Волновасі у 2014 році. Раніше День Луцька відзначали у 3-тю неділю серпня.



Також була ідея відзначати День міста 28 липня, адже саме цього дня 1497 року Луцьк отримав магдебурське право. Згодом провели електронне опитування лучан: 46,5 % опитаних висловились за відзначення цієї дати щорічно у вересні.



Отож, День міста цього року в Луцьку припадає на 8-9 вересня. Такі дати є експериментальними.



Алла Надточій розповіла, що питання щодо дати відзначення Дня міста Луцька порушували й раніше. Депутат міськради рекомендувала, що таке питання треба досліджувати глибше. Однак винесли проект рішення міськради про святкування Дня міста цьогоріч у вересні. Алла Надточій зазначила, що колись День Луцька вже святкували у перший місяць осені.



Андрій Козюра пояснив, що таке рішення міськради базувалося на петиції. Депутат пропонував, щоби не встановлювали 8-9 вересня постійною датою святкування. А вже згодом, підбивши підсумки відзначення, провести опитування серед громадськості, щоби зрозуміти: правильне це рішення було чи ні.





Також Андрій Козюра зауважив, що дата святкування Дня Луцька має затвердитися у результаті дискусії науковців, влади і громади.



Алла Надточій припустила, що День міста можуть святкувати таки у травні. Але в останню неділю місяця.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради роз'яснили, чому цьогоріч День Луцька святкуватимуть у вересні.Про це говорилитау ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 7 вересня, - передає Конкурент Нагадаємо, представники Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату пропонували із серпня перенести святкування Дня міста Луцька на травень. Зокрема День Луцька хотіли святкувати 22 травня, бо саме цього дня віряни вшановують Святого Миколая, який є покровителем міста. Але цю дату відкидають, адже цей день пов'язаний з трагічними подіями – загибеллю волинських військових у Волновасі у 2014 році. Раніше День Луцька відзначали у 3-тю неділю серпня.Також була ідея відзначати День міста 28 липня, адже саме цього дня 1497 року Луцьк отримав магдебурське право. Згодом провели електронне опитування лучан: 46,5 % опитаних висловились за відзначення цієї дати щорічно у вересні.Отож, День міста цього року в Луцьку припадає на 8-9 вересня. Такі дати є експериментальними.Алла Надточій розповіла, що питання щодо дати відзначення Дня міста Луцька порушували й раніше. Депутат міськради рекомендувала, що таке питання треба досліджувати глибше. Однак винесли проект рішення міськради про святкування Дня міста цьогоріч у вересні. Алла Надточій зазначила, що колись День Луцька вже святкували у перший місяць осені.Андрій Козюра пояснив, що таке рішення міськради базувалося на петиції. Депутат пропонував, щоби не встановлювали 8-9 вересня постійною датою святкування. А вже згодом, підбивши підсумки відзначення, провести опитування серед громадськості, щоби зрозуміти: правильне це рішення було чи ні.Також Андрій Козюра зауважив, що дата святкування Дня Луцька має затвердитися у результаті дискусії науковців, влади і громади.Алла Надточій припустила, що День міста можуть святкувати таки у травні. Але в останню неділю місяця.

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