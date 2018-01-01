Учасниця «Міс України» з Луцька привезла подарунки особливій малечі. ФОТО

Лучанка, яка візьме участь у конкурсі «Міс України», завітала з подарунками до Волинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.Дівчина з друзями та командою аніматорів відвідали Волинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Привезли іграшки, а також побавилися разом з дітками, грали у ігри, ловили бульбашки і веселилися.«Проблема дітей-інвалідів гостро стоїть у нашому суспільстві, на жаль, більшість старається залишатися осторонь таких незручних проблем. Але все що потрібно від нас діткам - це просте людське розуміння, так як тема інвалідності достатньо незручна в суспільстві. Це такі ж діти, якими були усі ми в дитинстві! Їм так само хочеться свята, веселощів, позитивних емоцій!» - зазначила Буденчук.