Учасниця «Міс України» з Луцька привезла подарунки особливій малечі. ФОТО
Сьогодні, 21:34
Лучанка Мирослава Буденчук, яка візьме участь у конкурсі «Міс України», завітала з подарунками до Волинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Дівчина з друзями та командою аніматорів відвідали Волинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Привезли іграшки, а також побавилися разом з дітками, грали у ігри, ловили бульбашки і веселилися.
«Проблема дітей-інвалідів гостро стоїть у нашому суспільстві, на жаль, більшість старається залишатися осторонь таких незручних проблем. Але все що потрібно від нас діткам - це просте людське розуміння, так як тема інвалідності достатньо незручна в суспільстві. Це такі ж діти, якими були усі ми в дитинстві! Їм так само хочеться свята, веселощів, позитивних емоцій!» - зазначила Буденчук.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Дівчина з друзями та командою аніматорів відвідали Волинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Привезли іграшки, а також побавилися разом з дітками, грали у ігри, ловили бульбашки і веселилися.
«Проблема дітей-інвалідів гостро стоїть у нашому суспільстві, на жаль, більшість старається залишатися осторонь таких незручних проблем. Але все що потрібно від нас діткам - це просте людське розуміння, так як тема інвалідності достатньо незручна в суспільстві. Це такі ж діти, якими були усі ми в дитинстві! Їм так само хочеться свята, веселощів, позитивних емоцій!» - зазначила Буденчук.
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