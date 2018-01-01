Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО

У Художньому музеї міста відкрили виставку «Луцьк. Кроки минулого», приуроченої до 933-ї річниці Луцька.Відкриття відбулося 7 вересня, - повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.Експозиція виставки представлена роботами художників. Виставка містить авторську графіку, малярство, твори декоративно-прикладного мистецтва, передусім на історичну тематику.За словами директора художнього музею, твор кожного із авторів експозиції означені індивідуальним вираженням. У них автори ніби ведуть діалог із класикою. Захоплений минувшиною Олександр Дишко в об’ємних циклах графіки не просто зображає акти прадавньої історії, а й своєрідно реконструює час, аби донести глядачу глибину символів, красу знаків. Як живі, постають на картинах зруйновані фортеці, понівечені храми, лики героїв того часу.Твори його дружини, Елеонори Сабової-Дишко, тісно пов’язані зі світом асоціацій. Та водночас вони - про вічне: вірність і надію, відданість і любов, лицемірство і зраду, адже це теж було частиною життя людей багато століть тому.