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Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО

Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
У Художньому музеї міста відкрили виставку «Луцьк. Кроки минулого», приуроченої до 933-ї річниці Луцька.

Відкриття відбулося 7 вересня, - повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.

Експозиція виставки представлена роботами художників Олександра Дишка, Елеонори Сабової-Дишко, Наталії Градиської. Виставка містить авторську графіку, малярство, твори декоративно-прикладного мистецтва, передусім на історичну тематику.

За словами директора художнього музею Зої Навроцької, твор кожного із авторів експозиції означені індивідуальним вираженням. У них автори ніби ведуть діалог із класикою. Захоплений минувшиною Олександр Дишко в об’ємних циклах графіки не просто зображає акти прадавньої історії, а й своєрідно реконструює час, аби донести глядачу глибину символів, красу знаків. Як живі, постають на картинах зруйновані фортеці, понівечені храми, лики героїв того часу.

Твори його дружини, Елеонори Сабової-Дишко, тісно пов’язані зі світом асоціацій. Та водночас вони - про вічне: вірність і надію, відданість і любов, лицемірство і зраду, адже це теж було частиною життя людей багато століть тому.

Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО

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Теги: виставка, Луцьк
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