У центральному парку Луцька підсвітили 2 містки. ФОТО





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У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку привели до пуття та влаштували підсвітку двох містків.



Видання також опублікувало фото, як виглядають містки з підсвіткою.





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