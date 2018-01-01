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У центральному парку Луцька підсвітили 2 містки. ФОТО

У центральному парку Луцька підсвітили 2 містки. ФОТО
У Центральному парку імені Лесі Українки у Луцьку відреставрували та освітили два містки.

Про це повідомляє Перший.

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку привели до пуття та влаштували підсвітку двох містків.

Видання також опублікувало фото, як виглядають містки з підсвіткою.

У центральному парку Луцька підсвітили 2 містки. ФОТО
У центральному парку Луцька підсвітили 2 містки. ФОТО
У центральному парку Луцька підсвітили 2 містки. ФОТО
У центральному парку Луцька підсвітили 2 містки. ФОТО

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Теги: парк, Луцьк
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