У центральному парку Луцька підсвітили 2 містки. ФОТО
Сьогодні, 22:03
У Центральному парку імені Лесі Українки у Луцьку відреставрували та освітили два містки.
Про це повідомляє Перший.
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку привели до пуття та влаштували підсвітку двох містків.
Видання також опублікувало фото, як виглядають містки з підсвіткою.
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Про це повідомляє Перший.
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку привели до пуття та влаштували підсвітку двох містків.
Видання також опублікувало фото, як виглядають містки з підсвіткою.
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