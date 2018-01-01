Під Луцьком спіймали паліїв сухої трави. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:29
Рятувальники та екологи влаштували профілактичний рейд на території Луцького району та з’ясували ситуацію щодо спалювання сухої рослинності.
Рейдова група працювала на території Боратинської сільської ради, - повідомили в управлінні ДСНС в області.
Зокрема рятувальники та екологи провели робочу зустріч із представниками сільської ради та обговорили проблемні питання щодо наслідків спалювання посуші в період осінніх польових робіт.
Оглядаючи сільськогосподарські угіддя, фахівці ДСНС та державної екології поспілкувалися із селянами, які працювали на полях: нагадали про заборону випалювання рослинності, вручили друковані матеріали з роз’ясненням вимог безпеки. Натомість рекомендували створювати компостні ями, куди й складати усі відходи.
Під час рейду були виявлені факти спалювання сухої трави. Триває підготовка матеріалів про притягнення паліїв до відповідальності та стягнення штрафів. Одразу ж на місці усі багаття були погашені.
Рятувальники наголосили, що саме осіннє сезонне спалювання посуші часто провокує перекидання вогню на суміжні лісосмуги, торфовища і навіть житлові будинки й електролінії, а екологи пояснили, що разом із димом у повітря вивільняються отруйні речовини, небезпечні для людського здоров’я. Йшлося й про відповідальність за такі дії відповідно до чинного законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Рейдова група працювала на території Боратинської сільської ради, - повідомили в управлінні ДСНС в області.
Зокрема рятувальники та екологи провели робочу зустріч із представниками сільської ради та обговорили проблемні питання щодо наслідків спалювання посуші в період осінніх польових робіт.
Оглядаючи сільськогосподарські угіддя, фахівці ДСНС та державної екології поспілкувалися із селянами, які працювали на полях: нагадали про заборону випалювання рослинності, вручили друковані матеріали з роз’ясненням вимог безпеки. Натомість рекомендували створювати компостні ями, куди й складати усі відходи.
Під час рейду були виявлені факти спалювання сухої трави. Триває підготовка матеріалів про притягнення паліїв до відповідальності та стягнення штрафів. Одразу ж на місці усі багаття були погашені.
Рятувальники наголосили, що саме осіннє сезонне спалювання посуші часто провокує перекидання вогню на суміжні лісосмуги, торфовища і навіть житлові будинки й електролінії, а екологи пояснили, що разом із димом у повітря вивільняються отруйні речовини, небезпечні для людського здоров’я. Йшлося й про відповідальність за такі дії відповідно до чинного законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Цей еколог піз.ун і де треба там він а не де палять
Цей еколог піз.ун і де треба там він а не де палять
Останні новини
Під Луцьком спіймали паліїв сухої трави. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:29
У центральному парку Луцька підсвітили 2 містки. ФОТО
Сьогодні, 22:03
Виставка в Луцьку: минуле крізь призму емоцій. ФОТО
Сьогодні, 21:45
День Луцька у вересні: за і проти. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09