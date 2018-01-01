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Під Луцьком спіймали паліїв сухої трави. ФОТО. ВІДЕО

Під Луцьком спіймали паліїв сухої трави. ФОТО. ВІДЕО
Рятувальники та екологи влаштували профілактичний рейд на території Луцького району та з’ясували ситуацію щодо спалювання сухої рослинності.

Рейдова група працювала на території Боратинської сільської ради, - повідомили в управлінні ДСНС в області.

Зокрема рятувальники та екологи провели робочу зустріч із представниками сільської ради та обговорили проблемні питання щодо наслідків спалювання посуші в період осінніх польових робіт.

Оглядаючи сільськогосподарські угіддя, фахівці ДСНС та державної екології поспілкувалися із селянами, які працювали на полях: нагадали про заборону випалювання рослинності, вручили друковані матеріали з роз’ясненням вимог безпеки. Натомість рекомендували створювати компостні ями, куди й складати усі відходи.

Під час рейду були виявлені факти спалювання сухої трави. Триває підготовка матеріалів про притягнення паліїв до відповідальності та стягнення штрафів. Одразу ж на місці усі багаття були погашені.



Рятувальники наголосили, що саме осіннє сезонне спалювання посуші часто провокує перекидання вогню на суміжні лісосмуги, торфовища і навіть житлові будинки й електролінії, а екологи пояснили, що разом із димом у повітря вивільняються отруйні речовини, небезпечні для людського здоров’я. Йшлося й про відповідальність за такі дії відповідно до чинного законодавства.


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Теги: рятувальники, Волинь
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Коментарі 2
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Цей еколог піз.ун і де треба там він а не де палять
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Цей еколог піз.ун і де треба там він а не де палять
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