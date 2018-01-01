Волиньрада розгляне резолюцію про «Волинь-43»
Сьогодні, 23:05
Комісія Волинської облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій підтримала проект рішення «Про підтримку Резолюції круглого столу «Волинь-43» - складова антиукраїнської пропаганди Польщі».
Про це повідомили у прес-службі облради.
Нагадаємо, у Луцьку відбулося засідання «круглого столу», де обговорювали тему: «Волинь-43» – складова антиукраїнської пропаганди Польщі».
До участі зголосилися науковці, експерти, представники місцевої влади та зацікавленої громадськості Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Резолюцію пропонується підтримати рішенням сесії обласної ради.
«Щороку Польща одноосібно робить липневі події піком антиукраїнської пропаганди. Не став винятком і цей рік, коли під час візиту на Волинь президент Польщі використовував терміни, які можна розцінювати, як територіальні претензії до України і звинувачення українців у злочинах. Цьому передували заяви Сейму та Сенату про те, що українці нібито чинили геноцид поляків на Волинській землі. Резолюція круглого столу є консолідованою позицією науковців з кількох областей України. Над остаточним її текстом працювали тривалий час, а підписали документ історики Микола Кучерепа, Анатолій Шваб та інші», - зауважив перший заступник голови облради Олександр Пирожик.
Голова комісії Валерій Курстак пропонував підтримати резолюцію, але в самому рішенні сесії врахувати окремі побажання. Йдеться про потребу у припиненні взаємних звинувачень з боку як Польщі, так і України. Він також вважає, що варто просити США та країни ЄС надати документи спецслужб щодо подій, які відбувалися на теренах України та Польщі в 40-х роках.
«Треба бути більш дипломатичними. Не можна працювати на руку росіянам, з чиєї подачі розпалюються пристрасті між Україною та Польщею. Сильна Україна та сильна Польща не потрібні Росії. Москва наразі знищує всі документи, пов’язані з цим періодом. Але ж ще є живі свідки того, як загони НКВС переодягалися у форму упівців та спалювали польські села, а під виглядом поляків – українські», - зазначив Курстак.
Депутати закликають підтримати проект рішення на сесії з врахуванням пропозиції Валерія Курстака.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
Нагадаємо, у Луцьку відбулося засідання «круглого столу», де обговорювали тему: «Волинь-43» – складова антиукраїнської пропаганди Польщі».
До участі зголосилися науковці, експерти, представники місцевої влади та зацікавленої громадськості Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Резолюцію пропонується підтримати рішенням сесії обласної ради.
«Щороку Польща одноосібно робить липневі події піком антиукраїнської пропаганди. Не став винятком і цей рік, коли під час візиту на Волинь президент Польщі використовував терміни, які можна розцінювати, як територіальні претензії до України і звинувачення українців у злочинах. Цьому передували заяви Сейму та Сенату про те, що українці нібито чинили геноцид поляків на Волинській землі. Резолюція круглого столу є консолідованою позицією науковців з кількох областей України. Над остаточним її текстом працювали тривалий час, а підписали документ історики Микола Кучерепа, Анатолій Шваб та інші», - зауважив перший заступник голови облради Олександр Пирожик.
Голова комісії Валерій Курстак пропонував підтримати резолюцію, але в самому рішенні сесії врахувати окремі побажання. Йдеться про потребу у припиненні взаємних звинувачень з боку як Польщі, так і України. Він також вважає, що варто просити США та країни ЄС надати документи спецслужб щодо подій, які відбувалися на теренах України та Польщі в 40-х роках.
«Треба бути більш дипломатичними. Не можна працювати на руку росіянам, з чиєї подачі розпалюються пристрасті між Україною та Польщею. Сильна Україна та сильна Польща не потрібні Росії. Москва наразі знищує всі документи, пов’язані з цим періодом. Але ж ще є живі свідки того, як загони НКВС переодягалися у форму упівців та спалювали польські села, а під виглядом поляків – українські», - зазначив Курстак.
Депутати закликають підтримати проект рішення на сесії з врахуванням пропозиції Валерія Курстака.
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