Волиньрада розгляне резолюцію про «Волинь-43»

Комісія Волинської облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій підтримала проект рішення «Про підтримку Резолюції круглого столу «Волинь-43» - складова антиукраїнської пропаганди Польщі».Про це повідомили у прес-службі облради.Нагадаємо, у Луцьку, де обговорювали тему: «Волинь-43» – складова антиукраїнської пропаганди Польщі».До участі зголосилися науковці, експерти, представники місцевої влади та зацікавленої громадськості Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Резолюцію пропонується підтримати рішенням сесії обласної ради.«Щороку Польща одноосібно робить липневі події піком антиукраїнської пропаганди. Не став винятком і цей рік, коли під час візиту на Волинь президент Польщі використовував терміни, які можна розцінювати, як територіальні претензії до України і звинувачення українців у злочинах. Цьому передували заяви Сейму та Сенату про те, що українці нібито чинили геноцид поляків на Волинській землі. Резолюція круглого столу є консолідованою позицією науковців з кількох областей України. Над остаточним її текстом працювали тривалий час, а підписали документ історикита інші», - зауважив перший заступник голови облрадиГолова комісіїпропонував підтримати резолюцію, але в самому рішенні сесії врахувати окремі побажання. Йдеться про потребу у припиненні взаємних звинувачень з боку як Польщі, так і України. Він також вважає, що варто просити США та країни ЄС надати документи спецслужб щодо подій, які відбувалися на теренах України та Польщі в 40-х роках.«Треба бути більш дипломатичними. Не можна працювати на руку росіянам, з чиєї подачі розпалюються пристрасті між Україною та Польщею. Сильна Україна та сильна Польща не потрібні Росії. Москва наразі знищує всі документи, пов’язані з цим періодом. Але ж ще є живі свідки того, як загони НКВС переодягалися у форму упівців та спалювали польські села, а під виглядом поляків – українські», - зазначив Курстак.Депутати закликають підтримати проект рішення на сесії з врахуванням пропозиції Валерія Курстака.