Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас

Марією Людкевич, яка завітала на Волинь в рамках Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня».



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На зустрічі з маленькими лучанами - учнями 3-Г та 3-Д класів гімназії № 4 імені Модеста Левицького гостя зі Львова розповіла, що перший вірш написала в п’ятому класі, але найбільш захопилася літературною творчістю, коли працювала вчителем.



Авторка 46 збірок поділилася з усіма присутніми секретами творчої майстерності та провела невеличкий майстер-клас, під час якого діти фантазували та проявляли свої літературні здібності.



Під час зустрічі діти поринули у цікавий світ книг Марії Людкевич. Хлопці та дівчата слухали вірші у авторському виконанні та відгадували загадки із різних збірок письменниці. А на згадку про зустріч охочі взяли автограф та зробили спільне фото.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч з лауреатом державної премії України імені Лесі Українки, письменницею, яка завітала на Волинь в рамках Міжнародного літературно-мистецькогоПро це повідомляє Перший На зустрічі з маленькими лучанами - учнями 3-Г та 3-Д класів гімназії № 4 імені Модеста Левицького гостя зі Львова розповіла, що перший вірш написала в п’ятому класі, але найбільш захопилася літературною творчістю, коли працювала вчителем.Авторка 46 збірок поділилася з усіма присутніми секретами творчої майстерності та провела невеличкий майстер-клас, під час якого діти фантазували та проявляли свої літературні здібності.Під час зустрічі діти поринули у цікавий світ книг Марії Людкевич. Хлопці та дівчата слухали вірші у авторському виконанні та відгадували загадки із різних збірок письменниці. А на згадку про зустріч охочі взяли автограф та зробили спільне фото.

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