вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас

Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
У Волинській обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч з лауреатом державної премії України імені Лесі Українки, письменницею Марією Людкевич, яка завітала на Волинь в рамках Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня».

Про це повідомляє Перший.

На зустрічі з маленькими лучанами - учнями 3-Г та 3-Д класів гімназії № 4 імені Модеста Левицького гостя зі Львова розповіла, що перший вірш написала в п’ятому класі, але найбільш захопилася літературною творчістю, коли працювала вчителем.

Авторка 46 збірок поділилася з усіма присутніми секретами творчої майстерності та провела невеличкий майстер-клас, під час якого діти фантазували та проявляли свої літературні здібності.

Під час зустрічі діти поринули у цікавий світ книг Марії Людкевич. Хлопці та дівчата слухали вірші у авторському виконанні та відгадували загадки із різних збірок письменниці. А на згадку про зустріч охочі взяли автограф та зробили спільне фото.

Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Без Театрального майдану та з двостороннім рухом на Лесі Українки: ретрофото Луцька
Сьогодні, 09:18
Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження
Сьогодні, 09:16
Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
Сьогодні, 08:22
В Олиці планують збудувати нову психлікарню
Сьогодні, 07:18
Курйоз у документах: хату на Волині розташували відразу у двох селах
Сьогодні, 06:16
Схожі новини
У Луцьку школярам дадуть іменні стипендії. СПИСОК У Луцьку школярам дадуть іменні стипендії. СПИСОК
30 серпень, 16:19
Які імена для дітей у Луцьку найпопулярніші. РЕЙТИНГ Які імена для дітей у Луцьку найпопулярніші. РЕЙТИНГ
15 серпень, 18:30
У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень
15 серпень, 10:15
Луцькі школярі отримали презент від американських однолітків Луцькі школярі отримали презент від американських однолітків
01 серпень, 04:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без Театрального майдану та з двостороннім рухом на Лесі Українки: ретрофото Луцька
Сьогодні, 09:18
 0
Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження
Сьогодні, 09:16
 0
Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
Сьогодні, 08:22
 0
В Олиці планують збудувати нову психлікарню
Сьогодні, 07:18
 0
Курйоз у документах: хату на Волині розташували відразу у двох селах
Сьогодні, 06:16
 0
Медіа
відео
1/8