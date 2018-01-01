Львівська поетеса влаштувала для луцьких дітей літературний майстер-клас
Сьогодні, 08:22
У Волинській обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч з лауреатом державної премії України імені Лесі Українки, письменницею Марією Людкевич, яка завітала на Волинь в рамках Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня».
Про це повідомляє Перший.
На зустрічі з маленькими лучанами - учнями 3-Г та 3-Д класів гімназії № 4 імені Модеста Левицького гостя зі Львова розповіла, що перший вірш написала в п’ятому класі, але найбільш захопилася літературною творчістю, коли працювала вчителем.
Авторка 46 збірок поділилася з усіма присутніми секретами творчої майстерності та провела невеличкий майстер-клас, під час якого діти фантазували та проявляли свої літературні здібності.
Під час зустрічі діти поринули у цікавий світ книг Марії Людкевич. Хлопці та дівчата слухали вірші у авторському виконанні та відгадували загадки із різних збірок письменниці. А на згадку про зустріч охочі взяли автограф та зробили спільне фото.
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Про це повідомляє Перший.
На зустрічі з маленькими лучанами - учнями 3-Г та 3-Д класів гімназії № 4 імені Модеста Левицького гостя зі Львова розповіла, що перший вірш написала в п’ятому класі, але найбільш захопилася літературною творчістю, коли працювала вчителем.
Авторка 46 збірок поділилася з усіма присутніми секретами творчої майстерності та провела невеличкий майстер-клас, під час якого діти фантазували та проявляли свої літературні здібності.
Під час зустрічі діти поринули у цікавий світ книг Марії Людкевич. Хлопці та дівчата слухали вірші у авторському виконанні та відгадували загадки із різних збірок письменниці. А на згадку про зустріч охочі взяли автограф та зробили спільне фото.
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