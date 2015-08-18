В Олиці планують збудувати нову психлікарню
Сьогодні, 07:18
У планах Волинської ОДА – зведення в Олиці нового приміщення обласної психлікарні № 2.
Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк, - повідомили у прес-службі облради.
У березні депутати Волиньради пропонували вивчити питання щодо потреби у будівництві нових корпусів або реконструкції існуючих корпусів Волинської обласної психіатричної лікарні № 1 у Луцьку задля подальшого переведення до закладу хворих з обласної психлікарні № 2 в селищі Олика (у тому числі за рахунок коштів потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів, за умови передачі їм у довгострокову оренду з правом реконструкції в подальшому вивільнених приміщень колишнього Олицького замку).
Ігор Ващенюк розповів, що наразі на в планах ОДА – залучення інвестиційного проекту будівництва нового приміщення для психлікарні в Олиці. Якщо такі наміри будуть реалізовані, то робочі місця персоналу лікарні будуть повністю збережені, а старовинний замок Радзивіллів слугуватиме об'єктом туристичного інтересу.
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Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк, - повідомили у прес-службі облради.
У березні депутати Волиньради пропонували вивчити питання щодо потреби у будівництві нових корпусів або реконструкції існуючих корпусів Волинської обласної психіатричної лікарні № 1 у Луцьку задля подальшого переведення до закладу хворих з обласної психлікарні № 2 в селищі Олика (у тому числі за рахунок коштів потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів, за умови передачі їм у довгострокову оренду з правом реконструкції в подальшому вивільнених приміщень колишнього Олицького замку).
Ігор Ващенюк розповів, що наразі на в планах ОДА – залучення інвестиційного проекту будівництва нового приміщення для психлікарні в Олиці. Якщо такі наміри будуть реалізовані, то робочі місця персоналу лікарні будуть повністю збережені, а старовинний замок Радзивіллів слугуватиме об'єктом туристичного інтересу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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