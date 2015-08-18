В Олиці планують збудувати нову психлікарню

У планах Волинської ОДА – зведення в Олиці нового приміщення обласної психлікарні № 2.Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА, - повідомили у прес-службі облради.У березні депутати Волиньрадипитання щодо потреби у будівництві нових корпусів або реконструкції існуючих корпусів Волинської обласної психіатричної лікарні № 1 у Луцьку задля подальшого переведення до закладу хворих з обласної психлікарні № 2 в селищі Олика (у тому числі за рахунок коштів потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів, за умови передачі їм у довгострокову оренду з правом реконструкції в подальшому вивільнених приміщень колишнього Олицького замку).Ігор Ващенюк розповів, що наразі на в планах ОДА – залучення інвестиційного проекту будівництва нового приміщення для психлікарні в Олиці. Якщо такі наміри будуть реалізовані, то робочі місця персоналу лікарні будуть повністю збережені, а старовинний замок Радзивіллів слугуватиме