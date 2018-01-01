На Волині 5 років незаконно орендували водойму за 4 мільйони

На виконання рішення суду, яким задоволено позов прокуратури в інтересах Волинської ОДА, державі повернули земельну ділянку водного фонду площею понад 10 га й вартістю 4 мільйони гривень.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Прокурори з'ясували, що у листопаді 2011 року між Володимир-Волинською РДА та місцевим підприємцем строком на 15 років було укладено договір оренди земельної ділянки із земель водного фонду для рибогосподарських потреб в урочищі «Мочиська» на території Зарічанської сільської ради за межами населених пунктів.У травні ж 2013 року підприємець помер, а його спадкоємці не вжили жодних заходів задля внесення змін у договір оренди, а також реєстрації своїх прав на оренду. Окрім того, із 2013 року вони не сплачували орендної плати, продовжуючи користуватися ділянкою зі ставком без будь-яких правових підстав.При цьому земельна ділянка знаходилася в занедбаному стані, прибережна смуга заросла бур’яном, а ставок – очеретом. Подальше таке користування ставком призвело б до його замулення та, як наслідок, пересихання і зникнення водного об’єкту взагалі.Відтак, прокурори в суді домоглися повернення земельної ділянки державі. Наразі рішення суду виконано, ділянку зі ставком повернуто у державну власність, про що свідчить акт прийому-передачі.Вживаються заходи задля внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.