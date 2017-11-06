«Бульбафест» на Волині: як люди копають картоплю. ВІДЕО
Сьогодні, 00:07
«Картопляний» сезон на Волині в розпалі. Багато людей гайнули на поля, аби запастися на зиму цьогорічним врожаєм.
Про специфіку збирання та сортування, та й зрештою, чи вродила картопля, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет Сфери ТВ.
Урожай картоплі, на відміну від інших овочів, цього року багатий, кажуть селяни. Гарним плодам неабияк посприяли часті дощі.
Проте ціни на картоплю – хоч плач. Аби картоплю продати вигідно, потрібно мати сховища, щоб дочекатися хоча б зими. Тоді за продукт можна буде виторгувати вдвічі, а то й втричі більше, аніж зараз.
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Про специфіку збирання та сортування, та й зрештою, чи вродила картопля, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет Сфери ТВ.
Урожай картоплі, на відміну від інших овочів, цього року багатий, кажуть селяни. Гарним плодам неабияк посприяли часті дощі.
Проте ціни на картоплю – хоч плач. Аби картоплю продати вигідно, потрібно мати сховища, щоб дочекатися хоча б зими. Тоді за продукт можна буде виторгувати вдвічі, а то й втричі більше, аніж зараз.
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