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«Бульбафест» на Волині: як люди копають картоплю. ВІДЕО

«Бульбафест» на Волині: як люди копають картоплю. ВІДЕО
«Картопляний» сезон на Волині в розпалі. Багато людей гайнули на поля, аби запастися на зиму цьогорічним врожаєм.

Про специфіку збирання та сортування, та й зрештою, чи вродила картопля, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет Сфери ТВ.

Урожай картоплі, на відміну від інших овочів, цього року багатий, кажуть селяни. Гарним плодам неабияк посприяли часті дощі.

Проте ціни на картоплю – хоч плач. Аби картоплю продати вигідно, потрібно мати сховища, щоб дочекатися хоча б зими. Тоді за продукт можна буде виторгувати вдвічі, а то й втричі більше, аніж зараз.



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Теги: картопля, Волинь
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