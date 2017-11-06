«Бульбафест» на Волині: як люди копають картоплю. ВІДЕО





Про специфіку збирання та сортування, та й зрештою, чи вродила картопля, - повідомляє



Урожай картоплі, на відміну від інших овочів, цього року багатий, кажуть селяни. Гарним плодам неабияк посприяли часті дощі.



Проте ціни на картоплю – хоч плач. Аби картоплю продати вигідно, потрібно мати сховища, щоб дочекатися хоча б зими. Тоді за продукт можна буде виторгувати вдвічі, а то й втричі більше, аніж зараз.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Картопляний» сезон на Волині в розпалі. Багато людей гайнули на поля, аби запастися на зиму цьогорічним врожаєм.Про специфіку збирання та сортування, та й зрештою, чи вродила картопля, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет Сфери ТВ., на відміну від інших овочів, цього року багатий, кажуть селяни. Гарним плодам неабияк посприяли часті дощі.Проте ціни на картоплю – хоч плач. Аби картоплю продати вигідно, потрібно мати сховища, щоб дочекатися хоча б зими. Тоді за продукт можна буде виторгувати вдвічі, а то й втричі більше, аніж зараз.

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