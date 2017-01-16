В Україні зростуть пенсії і мінімальна зарплата: коли і наскільки





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«У наступному році буде здійснено перерахунок пенсій у зв’язку із зростанням середніх зарплат. Це той перерахунок, який був анонсований при проведенні пенсійної реформи в жовтні минулого року. Пенсії повинні бути підвищені на 50% темпів зростання середньої заробітної плати, і на 50% темпів зростання інфляції», - повідомив заступник голови Пенсійного Фонду Владислав Машкін.



Також, за його словами, при підготовці бюджету Пенсійного фонду враховується чергове підвищення пенсій військовослужбовцям.



Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 4170 гривень.



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