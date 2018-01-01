Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження





Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.



"Друзі, лучани! давайте всі разом привітаємо наш рідний Луцьк з Днем народження! Оновіть обкладинку свого профілю ФБ однією із цих картинок!" - йдеться у повідомленні.



Світлини можна обрати тут:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк просять привітати з Днем міста, розмістивши оригінальні світлини на своїй сторінках у Facebook.Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради."Друзі, лучани! давайте всі разом привітаємо наш рідний Луцьк з Днем народження! Оновіть обкладинку свого профілю ФБ однією із цих картинок!" - йдеться у повідомленні.Світлини можна обрати тут:

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