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Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження

Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження
Луцьк просять привітати з Днем міста, розмістивши оригінальні світлини на своїй сторінках у Facebook.

Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

"Друзі, лучани! давайте всі разом привітаємо наш рідний Луцьк з Днем народження! Оновіть обкладинку свого профілю ФБ однією із цих картинок!" - йдеться у повідомленні.

Світлини можна обрати тут:
Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження
Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження
Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження
Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження

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Теги: Луцьк, День міста
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