Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження
Сьогодні, 09:16
Луцьк просять привітати з Днем міста, розмістивши оригінальні світлини на своїй сторінках у Facebook.
Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.
"Друзі, лучани! давайте всі разом привітаємо наш рідний Луцьк з Днем народження! Оновіть обкладинку свого профілю ФБ однією із цих картинок!" - йдеться у повідомленні.
Світлини можна обрати тут:
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Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.
"Друзі, лучани! давайте всі разом привітаємо наш рідний Луцьк з Днем народження! Оновіть обкладинку свого профілю ФБ однією із цих картинок!" - йдеться у повідомленні.
Світлини можна обрати тут:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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