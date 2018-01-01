«Сьогодні 40 днів пам'яті по Ромашці», – мама померлого Романа Гальчика

Романа Гальчика Світлана написала зворушливий пост у мережі, адже вже 40 днів хлопчика немає в живих.



Нагадаємо,



"Сьогодні 40 днів пам'яті по Ромашці. Писати навіть немає сенсу про щось. Нам погано, ми сумуємо. Але я не про те", - зауважила Світлана Гальчик.



Жінка попросила усіх, хто має бажання і можливість, поставити в церкві свічку за упокій душі маленького ангела.



"Нехай йому хмарки будуть м'якенькі", - додала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маманаписала зворушливий пост у мережі, адже вже 40 днів хлопчика немає в живих.Нагадаємо, онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер після затяжної боротьби з хворобою."Сьогодні 40 днів пам'яті по Ромашці. Писати навіть немає сенсу про щось. Нам погано, ми сумуємо. Але я не про те", - зауважила Світлана Гальчик.Жінка попросила усіх, хто має бажання і можливість, поставити в церкві свічку за упокій душі маленького ангела."Нехай йому хмарки будуть м'якенькі", - додала вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію