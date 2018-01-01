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«Сьогодні 40 днів пам'яті по Ромашці», – мама померлого Романа Гальчика

«Сьогодні 40 днів пам'яті по Ромашці», – мама померлого Романа Гальчика
Мама Романа Гальчика Світлана написала зворушливий пост у мережі, адже вже 40 днів хлопчика немає в живих.

Нагадаємо, онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер після затяжної боротьби з хворобою.

"Сьогодні 40 днів пам'яті по Ромашці. Писати навіть немає сенсу про щось. Нам погано, ми сумуємо. Але я не про те", - зауважила Світлана Гальчик.

Жінка попросила усіх, хто має бажання і можливість, поставити в церкві свічку за упокій душі маленького ангела.

"Нехай йому хмарки будуть м'якенькі", - додала вона.

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Теги: Роман Гальчик
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