Без Театрального майдану та з двостороннім рухом на Лесі Українки: ретрофото Луцька





Світлину він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



"Початок 70-х. Перша 9-ти поверхівка у місті. Ще навіть немає Театрального майдану і по вулиці Радянській (тепер Лесі Українки) двосторонній автомобільний рух. Справа видно колони портика входу у міський парк. Тенер тут драмтеатр і пам'ятник Лесі Українці", - зауважив митець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотограф Віктор Чухрай з нагоди Дня міста поділився архівним фото.Світлину він опублікував на своїй сторінці у Facebook."Початок 70-х. Перша 9-ти поверхівка у місті. Ще навіть немає Театрального майдану і по вулиці Радянській (тепер Лесі Українки) двосторонній автомобільний рух. Справа видно колони портика входу у міський парк. Тенер тут драмтеатр і пам'ятник Лесі Українці", - зауважив митець.

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