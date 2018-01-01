Без Театрального майдану та з двостороннім рухом на Лесі Українки: ретрофото Луцька
Сьогодні, 09:18
Луцький фотограф Віктор Чухрай з нагоди Дня міста поділився архівним фото.
Світлину він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Початок 70-х. Перша 9-ти поверхівка у місті. Ще навіть немає Театрального майдану і по вулиці Радянській (тепер Лесі Українки) двосторонній автомобільний рух. Справа видно колони портика входу у міський парк. Тенер тут драмтеатр і пам'ятник Лесі Українці", - зауважив митець.
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Світлину він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Початок 70-х. Перша 9-ти поверхівка у місті. Ще навіть немає Театрального майдану і по вулиці Радянській (тепер Лесі Українки) двосторонній автомобільний рух. Справа видно колони портика входу у міський парк. Тенер тут драмтеатр і пам'ятник Лесі Українці", - зауважив митець.
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