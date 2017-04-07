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Волинський священик разом із сином упіймав велетенську щуку. ФОТО

Волинський священик разом із сином упіймав велетенську щуку. ФОТО
Священик із Шацька Микола Вихор та його син Олександр похизувалися рекордним уловом.

Про це пише Район.Шацьк.

Велетенську рибину впіймали на спінінг в озері Світязі, - розповів Олександр.

А також зізнався, що це перша щука, яка вкусила його за палець.

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Теги: риболовля, риба, Шацьк
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