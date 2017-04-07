Волинський священик разом із сином упіймав велетенську щуку. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Священик із Шацька Микола Вихор та його син Олександр похизувалися рекордним уловом.
Про це пише Район.Шацьк.
Велетенську рибину впіймали на спінінг в озері Світязі, - розповів Олександр.
А також зізнався, що це перша щука, яка вкусила його за палець.
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Про це пише Район.Шацьк.
Велетенську рибину впіймали на спінінг в озері Світязі, - розповів Олександр.
А також зізнався, що це перша щука, яка вкусила його за палець.
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