Відомий політик ініціює збереження Загорівського монастиря 16 століття*

Майбутній кандидат у Президенти Україниініціює збереження Загорівського монастиря.Про це політик розповів у четвер, 6 вересня, під час поїздки історичними місцями Волині, які вважає за необхідне підтримувати та популяризувати.Одним з пунктів поїздки став Загорівський монастир Різдва Богородиці, розташований у селі Новий Загорів Локачинського району. Заснований ще у 16 столітті місцевим шляхтичем, монастир став місцем протистояння між загоном УПА та нацистами.Тоді, у далекому 1943 році, 44 повстанці прийняли бій проти півторатисячного нацистського війська та тримали оборону протягом двох з половиною діб. Живими вирватися з оточення змогли тільки 12 українських бійців, а монастир був зруйнований.За словами Романа Безсмертного, важливо, аби пам’ятка була відновлена, а про бій дізналися якомога більше українців, бо й досі ця важлива і трагічна подія є невідомою для більшості населення.«Насправді, з точки зору історії, бій між нацистами і УПА – це явище, про яке Україна до цього часу не знає. Тому дуже важливо, щоб про це дізналися, а монастир було відновлено не тільки як пам'ять про бій, а й тому, що це маленька частина великої історії монастиря», – зазначив політик.Свого часу Роман Безсмертний брав активну участь у відновленні Батурина, тому добре розуміє, з чого варто почати збереження, відновлення пам’ятки та де шукати гроші на необхідні роботи. За його словами, важливим завданням є також знайти фото, зроблені всередині монастиря, аби відновити старовинні фрески, які досі подекуди видніються на розвалених стінах храму.«Перше завдання – дізнатися, де документація, бо вона робилася досить давно (у 2012 році), чи була кошторисна документація і що там за цифри, чи досліджували стіни, фундамент і так далі. Те, що я зараз побачив, говорить про те, що сама конструкція достатньо міцна і піддається відновленню. Інша справа – чи є якісь фото внутрішнього розпису. Тому що я бачу зовсім обідрані фрески. З досвіду роботи на інших об’єктах я розумію, наскільки багатим на історичні дані є цей монастир, я вже не кажу про те, які там підвали. Я добре розумію, яке значення було у підвалів на той період, коли зводилися такі споруди. Помаленьку-помаленьку почну вивчати це питання. Такі речі треба зберігати і треба відбудовувати, бо їх не так багато залишилося на території України, щоб розкидатися ними і доводити до розвалин», – зазначив Роман Безсмертний.Також він зауважив, що коли взятися за відновлення монастиря з розумінням справи, то можна мінімізувати витрати з державного бюджету, залучивши гроші з інших джерел.«Будувати готель, ресторан чи монастир – то невелика різниця. Все залежить від того, чи є кому переконати у тому, що це варто робити. А за що робити? Для співставлення: то й же Батурин. Там більше 70% було використано недержавних коштів. Це абсолютно підйомні речі. І це місце може стати місцем проведення пленерів, центром проведення конкурсів архітекторів і так далі. Стоячи всередині монастиря, я скажу таку крамольну річ: на ньому можна гроші заробляти, а не тільки витрачати. Все залежить від того, хто за це береться і чи вміє він це організувати. Дай Боже здоров’я та сили і це можна буде зробити», - підсумував Безсмертний.Окрім того, майбутній кандидат у Президенти відвідав садибу родини Липинських у Затурцях. Роман Безсмертний розповів, що його давно цікавить особистість В’ячеслава Липинського, який був чудовим фахівцем аграрної галузі, блискучим дипломатом та філософом українського державотворення.«Чим більше його пізнаю, тим більше він мені нагадує такого українського рафінованого інтелігента, який бачив кругом одні ями і кидався їх заповнювати: то історичні прогалини, то провалля в аграрній індустрії, то недоробки в дипломатії, то в будівництві держави. Насправді покоління цього періоду людей жертвувало собою за любов до України. У його біографії видно, скільки він віддавав і скільки він отримував ляпасів від рідної України і її неспроможних урядів, яким він готовий був допомагати», – зазначив Роман Петрович.Безсмертний стверджує: саме фігура Липинського може стати тією фігурою, яка поверне українців до думки про майбутнє, бо його філософія – це філософія не вчорашньої України, це філософія України завтрашньої.