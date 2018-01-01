Погода у Луцьку на неділю, 9 вересня

У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами.Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Далі ж день пройде без опадів.Температура повітря вдень коливатиметься від 14 до 22 тепла, а ввечері опуститься до +19 градусів.Вітер - північний та північно-західний 1,1-2,7 метрів на секунду.Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною: якщо вона добре вродила - до дощової осені, морозної зими.