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Погода у Луцьку на неділю, 9 вересня

Погода у Луцьку на неділю, 9 вересня
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами.

Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Далі ж день пройде без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься від 14 до 22 тепла, а ввечері опуститься до +19 градусів.

Вітер - північний та північно-західний 1,1-2,7 метрів на секунду.

Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною: якщо вона добре вродила - до дощової осені, морозної зими.


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Теги: погода, прогноз
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