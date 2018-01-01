Погода у Луцьку на неділю, 9 вересня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами.
Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Далі ж день пройде без опадів.
Температура повітря вдень коливатиметься від 14 до 22 тепла, а ввечері опуститься до +19 градусів.
Вітер - північний та північно-західний 1,1-2,7 метрів на секунду.
Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною: якщо вона добре вродила - до дощової осені, морозної зими.
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Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Далі ж день пройде без опадів.
Температура повітря вдень коливатиметься від 14 до 22 тепла, а ввечері опуститься до +19 градусів.
Вітер - північний та північно-західний 1,1-2,7 метрів на секунду.
Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною: якщо вона добре вродила - до дощової осені, морозної зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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