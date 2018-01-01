Луцький «Промінь» 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:20
Показали, як виглядав кінотеатр "Промінь" у 1978 році.
Світлину на своїй сторінці у Facebook розмістив фотограф Віктор Чухрай.
"Кінотеатр "Промінь" був супер сучасною модерновою спорудою у ті часи. Збудований наприкіці 60-х, він довго залишався взірцем сучасної архітектури", - зауважив митець.
Він додав, що слайд взятий з архіву фотоклубу "Промінь", 1978 рік.
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Світлину на своїй сторінці у Facebook розмістив фотограф Віктор Чухрай.
"Кінотеатр "Промінь" був супер сучасною модерновою спорудою у ті часи. Збудований наприкіці 60-х, він довго залишався взірцем сучасної архітектури", - зауважив митець.
Він додав, що слайд взятий з архіву фотоклубу "Промінь", 1978 рік.
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