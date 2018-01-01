Луцький «Промінь» 40 років тому. РЕТРОФОТО





Світлину на своїй сторінці у Facebook розмістив фотограф Віктор Чухрай.



"Кінотеатр "Промінь" був супер сучасною модерновою спорудою у ті часи. Збудований наприкіці 60-х, він довго залишався взірцем сучасної архітектури", - зауважив митець.



Він додав, що слайд взятий з архіву фотоклубу "Промінь", 1978 рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як виглядав кінотеатр "Промінь" у 1978 році.Світлину на своїй сторінці у Facebook розмістив фотограф"Кінотеатр "Промінь" був супер сучасною модерновою спорудою у ті часи. Збудований наприкіці 60-х, він довго залишався взірцем сучасної архітектури", - зауважив митець.Він додав, що слайд взятий з архіву фотоклубу "Промінь", 1978 рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію