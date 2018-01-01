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Луцький «Промінь» 40 років тому. РЕТРОФОТО

Луцький «Промінь» 40 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядав кінотеатр "Промінь" у 1978 році.

Світлину на своїй сторінці у Facebook розмістив фотограф Віктор Чухрай.

"Кінотеатр "Промінь" був супер сучасною модерновою спорудою у ті часи. Збудований наприкіці 60-х, він довго залишався взірцем сучасної архітектури", - зауважив митець.

Він додав, що слайд взятий з архіву фотоклубу "Промінь", 1978 рік.
Луцький «Промінь» 40 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Луцьк, ретрофото
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