Кінотеатр «Луцьк» подарували місту до 900-річчя. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:06
Кінотеатр "Луцьк", що розташований на теперішньому проспекті Молоді, подарували місту до 900-річчя.
Світлину з архіву опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
"Кінотеатр "Луцьк" був збудований до 900-річчя міста у 1985 році - чудовий був подарунок лучанам у новому 33-му мікрорайоні", - написав Чухрай.
Додамо, що першими глядачами стали будівельники, які працювали над спорудженням кінотеатру. У залі було 570 місць. Всередині був оздоблений мармуром та деревом. У фойє розташовувалися гральні автомати.
Зараз частину приміщення займає більярдний клуб, зал пустує. Багато луцької молоді знає це приміщення як один з перших модних нічних клубів міста – «3000» («Трьошка»), згодом перейменований у нічний клуб «ХХІ століття».
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Світлину з архіву опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
"Кінотеатр "Луцьк" був збудований до 900-річчя міста у 1985 році - чудовий був подарунок лучанам у новому 33-му мікрорайоні", - написав Чухрай.
Додамо, що першими глядачами стали будівельники, які працювали над спорудженням кінотеатру. У залі було 570 місць. Всередині був оздоблений мармуром та деревом. У фойє розташовувалися гральні автомати.
Зараз частину приміщення займає більярдний клуб, зал пустує. Багато луцької молоді знає це приміщення як один з перших модних нічних клубів міста – «3000» («Трьошка»), згодом перейменований у нічний клуб «ХХІ століття».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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