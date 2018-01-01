Кінотеатр «Луцьк» подарували місту до 900-річчя. РЕТРОФОТО





Світлину з архіву опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.



"Кінотеатр "Луцьк" був збудований до 900-річчя міста у 1985 році - чудовий був подарунок лучанам у новому 33-му мікрорайоні", - написав Чухрай.



Додамо, що



Зараз частину приміщення займає більярдний клуб, зал пустує. Багато луцької молоді знає це приміщення як один з перших модних нічних клубів міста – «3000» («Трьошка»), згодом перейменований у нічний клуб «ХХІ століття».

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