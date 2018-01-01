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Кінотеатр «Луцьк» подарували місту до 900-річчя. РЕТРОФОТО

Кінотеатр «Луцьк» подарували місту до 900-річчя. РЕТРОФОТО
Кінотеатр "Луцьк", що розташований на теперішньому проспекті Молоді, подарували місту до 900-річчя.

Світлину з архіву опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.

"Кінотеатр "Луцьк" був збудований до 900-річчя міста у 1985 році - чудовий був подарунок лучанам у новому 33-му мікрорайоні", - написав Чухрай.
Кінотеатр «Луцьк» подарували місту до 900-річчя. РЕТРОФОТО

Додамо, що першими глядачами стали будівельники, які працювали над спорудженням кінотеатру. У залі було 570 місць. Всередині був оздоблений мармуром та деревом. У фойє розташовувалися гральні автомати.

Зараз частину приміщення займає більярдний клуб, зал пустує. Багато луцької молоді знає це приміщення як один з перших модних нічних клубів міста – «3000» («Трьошка»), згодом перейменований у нічний клуб «ХХІ століття».

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Теги: Луцьк, ретрофото
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