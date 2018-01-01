Екс-чиновник присвятив Луцьку брутальний вірш

Іван Мирка присвятив Луцьку вірш з нагоди Дня міста.



Поезію він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, 27 липня



"З днюхою мій ріднесенький Луцьк!" - написав Іван Мирка.



Вірш екс-чиновник назвав "І мені тут луцько".



Час, уповільнений до зустрічі в офлайні.

По всіх потопах – допотопний час

І надто православні сповідальні

між кірх, костьолів, синагог, кенас.



Анахронічний брук центральних вулиць

по ньому ще так тихо ходить дощ

Кликун із бронзи кревний як прибулець

серед неоново-кленових площ



і Замок має ятку на базарі

справляє крам туристам з перших рук

і тварі, і примарі - тут по парі.

Стир вигинається у інстаграмний лук



Тарас і Леся сплутали локації,

Вино в кав’ярнях п’ється і вірші.

Не місто, а суцільна провокація

І стільки всього нуртиться в душі.



І стільки простору – що вибухають крила,

А розминутись - аж ніяк - завузько!

Куди б я звідси тільки не ходила.

Я тут удома. І мені тут ЛУЦЬКО.

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