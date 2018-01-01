Екс-чиновник присвятив Луцьку брутальний вірш
Сьогодні, 19:39
Екс-директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка присвятив Луцьку вірш з нагоди Дня міста.
Поезію він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 27 липня Іван Мирка заявив, що звільняється з посади.
"З днюхою мій ріднесенький Луцьк!" - написав Іван Мирка.
Вірш екс-чиновник назвав "І мені тут луцько".
Час, уповільнений до зустрічі в офлайні.
По всіх потопах – допотопний час
І надто православні сповідальні
між кірх, костьолів, синагог, кенас.
Анахронічний брук центральних вулиць
по ньому ще так тихо ходить дощ
Кликун із бронзи кревний як прибулець
серед неоново-кленових площ
і Замок має ятку на базарі
справляє крам туристам з перших рук
і тварі, і примарі - тут по парі.
Стир вигинається у інстаграмний лук
Тарас і Леся сплутали локації,
Вино в кав’ярнях п’ється і вірші.
Не місто, а суцільна провокація
І стільки всього нуртиться в душі.
І стільки простору – що вибухають крила,
А розминутись - аж ніяк - завузько!
Куди б я звідси тільки не ходила.
Я тут удома. І мені тут ЛУЦЬКО.
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Поезію він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 27 липня Іван Мирка заявив, що звільняється з посади.
"З днюхою мій ріднесенький Луцьк!" - написав Іван Мирка.
Вірш екс-чиновник назвав "І мені тут луцько".
Час, уповільнений до зустрічі в офлайні.
По всіх потопах – допотопний час
І надто православні сповідальні
між кірх, костьолів, синагог, кенас.
Анахронічний брук центральних вулиць
по ньому ще так тихо ходить дощ
Кликун із бронзи кревний як прибулець
серед неоново-кленових площ
і Замок має ятку на базарі
справляє крам туристам з перших рук
і тварі, і примарі - тут по парі.
Стир вигинається у інстаграмний лук
Тарас і Леся сплутали локації,
Вино в кав’ярнях п’ється і вірші.
Не місто, а суцільна провокація
І стільки всього нуртиться в душі.
І стільки простору – що вибухають крила,
А розминутись - аж ніяк - завузько!
Куди б я звідси тільки не ходила.
Я тут удома. І мені тут ЛУЦЬКО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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