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Екс-чиновник присвятив Луцьку брутальний вірш

Екс-чиновник присвятив Луцьку брутальний вірш
Екс-директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка присвятив Луцьку вірш з нагоди Дня міста.

Поезію він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 27 липня Іван Мирка заявив, що звільняється з посади.

"З днюхою мій ріднесенький Луцьк!" - написав Іван Мирка.

Вірш екс-чиновник назвав "І мені тут луцько".

Час, уповільнений до зустрічі в офлайні.
По всіх потопах – допотопний час
І надто православні сповідальні
між кірх, костьолів, синагог, кенас.

Анахронічний брук центральних вулиць
по ньому ще так тихо ходить дощ
Кликун із бронзи кревний як прибулець
серед неоново-кленових площ

і Замок має ятку на базарі
справляє крам туристам з перших рук
і тварі, і примарі - тут по парі.
Стир вигинається у інстаграмний лук

Тарас і Леся сплутали локації,
Вино в кав’ярнях п’ється і вірші.
Не місто, а суцільна провокація
І стільки всього нуртиться в душі.

І стільки простору – що вибухають крила,
А розминутись - аж ніяк - завузько!
Куди б я звідси тільки не ходила.
Я тут удома. І мені тут ЛУЦЬКО.

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Теги: поезія, Іван Мирка
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