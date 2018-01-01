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Ті, хто проектували Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО

Ті, хто проектували Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлину, на якій зазнімкували головних архітекторів міста.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"А це одні з ведучих архітекторів "Діпроміста", які проектували і будували наш Луцьк. Зліва - Богдан Колосок, Ростислав Метельницький і Євген Ходаківський", - зауважив Чухрай.

За його словами, Богдан живе у Києві, а Євгена Ходаківського можна зустріти на вулицях Луцька.
Ті, хто проектували Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО

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Теги: Луцьк, ретрофото
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Коментарі 1
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Слово "зазнімкував" из новояза, это слово-паразит. Не надо вводить в украинский язык то, что его уродует. Неужели недостаточно того, что из "гінеколога" сделали "піхвозаглядача", из "презерватива" - "нацюцюрника"? Защита украинского - это не борьба с другими языками, это борьба со словами - фантомами, со словами - вирусами, со словами - убийцами мелодичности своего языка. "Дияспора" заокеанская нам не указ! Своим умом надо жить, земляки! Заокеанские учителя украинской словесности живут в своем, оторванном от наших реалий мире. Кто думает иначе?
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