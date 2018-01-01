Ті, хто проектували Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО

Віктор Чухрай опублікував світлину, на якій зазнімкували головних архітекторів міста.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



"А це одні з ведучих архітекторів "Діпроміста", які проектували і будували наш Луцьк. Зліва - Богдан Колосок, Ростислав Метельницький і Євген Ходаківський", - зауважив Чухрай.



За його словами, Богдан живе у Києві, а Євгена Ходаківського можна зустріти на вулицях Луцька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографопублікував світлину, на якій зазнімкували головних архітекторів міста.Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook."А це одні з ведучих архітекторів "Діпроміста", які проектували і будували наш Луцьк. Зліва -", - зауважив Чухрай.За його словами, Богдан живе у Києві, а Євгена Ходаківського можна зустріти на вулицях Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію