вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ті, хто проектував Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО

Ті, хто проектував Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлину, на якій зазнімкували головних архітекторів міста.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"А це одні з ведучих архітекторів "Діпроміста", які проектували і будували наш Луцьк. Зліва - Богдан Колосок, Ростислав Метельницький і Євген Ходаківський", - зауважив Чухрай.

За його словами, Богдан живе у Києві, а Євгена Ходаківського можна зустріти на вулицях Луцька.
Ті, хто проектував Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Слово "зазнімкував" из новояза, это слово-паразит. Не надо вводить в украинский язык то, что его уродует. Неужели недостаточно того, что из "гінеколога" сделали "піхвозаглядача", из "презерватива" - "нацюцюрника"? Защита украинского - это не борьба с другими языками, это борьба со словами - фантомами, со словами - вирусами, со словами - убийцами мелодичности своего языка. "Дияспора" заокеанская нам не указ! Своим умом надо жить, земляки! Заокеанские учителя украинской словесности живут в своем, оторванном от наших реалий мире. Кто думает иначе?
Відповісти
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Він бачив мої сльози, істерики та шаленство: чиновниця зізналася Луцьку у любові
Сьогодні, 11:21
На Волині автомобіль зніс стовп. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Ті, хто проектував Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО
Сьогодні, 10:22
Відомий політик ініціює збереження Загорівського монастиря 16 століття*
Сьогодні, 10:00
«Сьогодні 40 днів пам'яті по Ромашці», – мама померлого Романа Гальчика
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото
Сьогодні, 11:45
Без Театрального майдану та з двостороннім рухом на Лесі Українки: ретрофото Луцька Без Театрального майдану та з двостороннім рухом на Лесі Українки: ретрофото Луцька
Сьогодні, 09:18
Як лучани відпочивали: ретрофото 1930 року Як лучани відпочивали: ретрофото 1930 року
04 вересень, 08:22
Показали, як над Луцькрадою вперше підіймали синьо-жовтий прапор. ФОТО Показали, як над Луцькрадою вперше підіймали синьо-жовтий прапор. ФОТО
23 серпень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутат привітав Луцьк із Днем міста
Сьогодні, 12:30
 0
Волинський священик разом із сином упіймав велетенську щуку. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
«Selfie FRIDAY» у боулінг-більярд клубі «Променя»*
Сьогодні, 12:00
 0
Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото
Сьогодні, 11:45
 0
Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8