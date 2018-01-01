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Волинське село залишиться без газу

Волинське село залишиться без газу
Село Переспа, що у Рожищенському районі Волині, день сидітиме без газу.

Про це повідомляє ковельське відділення ПАТ «Волиньгаз».

Так, працівники «Волиньгазу» будуть проводити ремонтно-профілактичні роботи на газопроводі середнього тиску.

У зв’язку з цим тимчасово припинять газопостачання у селі Переспа з 9:00 11 вересня.


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Теги: газ
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