Коханець «обчистив» оселю волинянки





Про це повідомляє



За словами жінки, помешкання обікрав її співмешканець. Чоловік виніс 110 тисяч гривень, 750 доларів США і чимало золотих виробів.



Волинянка оцінила збитки у 121000 гривень.



Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ч.1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бережанка Горохівського району чоловік виніс із оселі волинянки гроші та ювелірні вироби.Про це повідомляє Волинь За словами жінки, помешкання обікрав її співмешканець. Чоловік виніс 110 тисяч гривень, 750 доларів США і чимало золотих виробів.Волинянка оцінила збитки у 121000 гривень.Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ч.1.

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