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Коханець «обчистив» оселю волинянки

Коханець «обчистив» оселю волинянки
У селі Бережанка Горохівського району чоловік виніс із оселі волинянки гроші та ювелірні вироби.

Про це повідомляє Волинь.

За словами жінки, помешкання обікрав її співмешканець. Чоловік виніс 110 тисяч гривень, 750 доларів США і чимало золотих виробів.

Волинянка оцінила збитки у 121000 гривень.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ч.1.

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Теги: крадіжка, Бережанка
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