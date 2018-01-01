Майстер-клас для жінок від Володимира Науменка у «Промені»*
Сьогодні, 16:00
У РЦ «Промінь» відбудеться майстер-клас для жінок від Cloud7Service.
У гостях професійний психолог, міжнародний жіночий експерт, ведучий шоу «ПоLOVEинки», автор книги «Жінки правлять світом» – Володимир Науменко!
Тема майстер-класу: «Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети».
Для кого цей майстер-клас? Для жінок, які ХОЧУТЬ:
- Вирішити свої проблеми;
- «Навести порядок» у своїх відносинах;
- Знайти свою другу половинку;
- Жити за своїм власним сценарієм;
- Відчувати себе комфортно в компанії чоловіків;
- Отримувати задоволення вiд себе, вiд коханого, та вiд життя.
Квиток на майстер-клас можна придбати у сервісі краси Cloud7Service, що на 2-му поверсі РЦ «Промінь» або у касах Multiplex, що на 1-му поверсі.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 08 07.
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У гостях професійний психолог, міжнародний жіночий експерт, ведучий шоу «ПоLOVEинки», автор книги «Жінки правлять світом» – Володимир Науменко!
Тема майстер-класу: «Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети».
Для кого цей майстер-клас? Для жінок, які ХОЧУТЬ:
- Вирішити свої проблеми;
- «Навести порядок» у своїх відносинах;
- Знайти свою другу половинку;
- Жити за своїм власним сценарієм;
- Відчувати себе комфортно в компанії чоловіків;
- Отримувати задоволення вiд себе, вiд коханого, та вiд життя.
Квиток на майстер-клас можна придбати у сервісі краси Cloud7Service, що на 2-му поверсі РЦ «Промінь» або у касах Multiplex, що на 1-му поверсі.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 08 07.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
В США автор книги о семейной гармонии "Как сохранить брак" застрелил свою жену и выложил фото ее трупа в Фейсбуке. Дейл Карнеги, автор книги "Как завоевать друзей", умер в полном одиночестве. Бенджамина Спока, автора множества бестселлеров о воспитании детей, собственные сыновья отдали в дом престарелых. Южнокорейская писательница, автор нашумевшей на западе книги "Как быть счастливым", повесилась от депрессии.Это все, что нужно знать о разного рода тренингах личностного роста и всевозможных мастер-классах по психологии. А тут Володя Науменко взялся вообще за дело неподъемное - "женское". Напомню ему, что пел гениальный украинский тенор Дмитро Гнатюк о женщинах: "Их можно разгадывать, нельзя разгадать!" Походам на тренинги предпочтите, уважаемые женщины и мужчины, чтение книг своим детям. Когда в последний раз вы это делали? То-то и оно...
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