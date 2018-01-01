Майстер-клас для жінок від Володимира Науменка у «Промені»*

У РЦ «Промінь» відбудеться майстер-клас для жінок від Cloud7Service.У гостях професійний психолог, міжнародний жіночий експерт, ведучий шоу «ПоLOVEинки», автор книги «Жінки правлять світом» – Володимир Науменко!Тема майстер-класу: «Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети».Для кого цей майстер-клас? Для жінок, які ХОЧУТЬ:- Вирішити свої проблеми;- «Навести порядок» у своїх відносинах;- Знайти свою другу половинку;- Жити за своїм власним сценарієм;- Відчувати себе комфортно в компанії чоловіків;- Отримувати задоволення вiд себе, вiд коханого, та вiд життя.Квиток на майстер-клас можна придбати у сервісі краси Cloud7Service, що на 2-му поверсі РЦ «Промінь» або у касах Multiplex, що на 1-му поверсі.Детальніша інформація: +380 (66) 755 08 07.