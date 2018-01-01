Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
Президент України Петро Порошенко привітав низку обласних центрів України з Днем міста. Серед них - Луцьк.
Про це йдеться на офіційній сторінці глави держави у Facebook.
"Вінниця, Житомир, Луцьк, Луганськ та Миколаїв – сьогодні п'ять прекрасних та самобутніх українських міст відзначають День народження. Від Заходу і до Сходу, від Півночі і до Півдня – Україна єдина!" - написав Петро Порошенко.
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Про це йдеться на офіційній сторінці глави держави у Facebook.
"Вінниця, Житомир, Луцьк, Луганськ та Миколаїв – сьогодні п'ять прекрасних та самобутніх українських міст відзначають День народження. Від Заходу і до Сходу, від Півночі і до Півдня – Україна єдина!" - написав Петро Порошенко.
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