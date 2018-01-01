Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО





Про це йдеться на офіційній сторінці глави держави у Facebook.



"Вінниця, Житомир, Луцьк, Луганськ та Миколаїв – сьогодні п'ять прекрасних та самобутніх українських міст відзначають День народження. Від Заходу і до Сходу, від Півночі і до Півдня – Україна єдина!" - написав Петро Порошенко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Петро Порошенко привітав низку обласних центрів України з Днем міста. Серед них - Луцьк.Про це йдеться на офіційній сторінці глави держави у Facebook."Вінниця, Житомир, Луцьк, Луганськ та Миколаїв – сьогодні п'ять прекрасних та самобутніх українських міст відзначають День народження. Від Заходу і до Сходу, від Півночі і до Півдня – Україна єдина!" - написав Петро Порошенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію