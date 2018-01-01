Депутат привітав Луцьк із Днем міста

Андрій Покровський привітав лучан із Днем міста.



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Текст привітання подаємо без змін:



"Дорогі лучани!



Щиро вітаю вас з Днем нашого міста!



З 1085 року дев'ять століть поспіль Луцьк продовжує бути політичним та культурним центром Волині. Ще з тих давніх часів будівничий одного з семи чудес України – Луцького замку – князь Любарт заклав основу для європейського розвитку цього краю. А 1429 року Луцьк зайняв знакове місце в історії, адже саме тут відбувся з'їзд європейських монархів.



Щирі та добрі мешканці, багата історія, чудові фестивалі та неймовірна гостинність вразить кожного, хто коли-небудь відвідає Луцьк.



Ми живемо в прекрасному місті, саме тому наше головне завдання – берегти та примножувати його славу, спільно розбудовувати та розвивати. У Луцьку можна бути успішним! Це щодня доводять тисячі лучан, які невтомно працюють у різних сферах. Це підтверджують свідомі бізнесмени, які створюють робочі місця та сплачують податки. Сьогодні важливо об'єднатися навколо майбутнього Луцька, взяти відповідальність за те, яким його побачать наші діти.



Будуймо своє місто разом!"

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