вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Депутат привітав Луцьк із Днем міста

Депутат привітав Луцьк із Днем міста
Депутат Луцької міської ради, меценат та засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Андрій Покровський привітав лучан із Днем міста.

Про це повідомляє Конкурент.

Текст привітання подаємо без змін:

"Дорогі лучани!

Щиро вітаю вас з Днем нашого міста!

З 1085 року дев'ять століть поспіль Луцьк продовжує бути політичним та культурним центром Волині. Ще з тих давніх часів будівничий одного з семи чудес України – Луцького замку – князь Любарт заклав основу для європейського розвитку цього краю. А 1429 року Луцьк зайняв знакове місце в історії, адже саме тут відбувся з'їзд європейських монархів.

Щирі та добрі мешканці, багата історія, чудові фестивалі та неймовірна гостинність вразить кожного, хто коли-небудь відвідає Луцьк.

Ми живемо в прекрасному місті, саме тому наше головне завдання – берегти та примножувати його славу, спільно розбудовувати та розвивати. У Луцьку можна бути успішним! Це щодня доводять тисячі лучан, які невтомно працюють у різних сферах. Це підтверджують свідомі бізнесмени, які створюють робочі місця та сплачують податки. Сьогодні важливо об'єднатися навколо майбутнього Луцька, взяти відповідальність за те, яким його побачать наші діти.

Будуймо своє місто разом!"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, День міста
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутат привітав Луцьк із Днем міста
Сьогодні, 12:30
Волинський священик разом із сином упіймав велетенську щуку. ФОТО
Сьогодні, 12:11
«Selfie FRIDAY» у боулінг-більярд клубі «Променя»*
Сьогодні, 12:00
Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото
Сьогодні, 11:45
Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
Він бачив мої сльози, істерики та шаленство: чиновниця зізналася Луцьку у любові Він бачив мої сльози, істерики та шаленство: чиновниця зізналася Луцьку у любові
Сьогодні, 11:21
Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження
Сьогодні, 09:16
День Луцька у вересні: за і проти. ВІДЕО День Луцька у вересні: за і проти. ВІДЕО
07 вересень, 21:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутат привітав Луцьк із Днем міста
Сьогодні, 12:30
 0
Волинський священик разом із сином упіймав велетенську щуку. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
«Selfie FRIDAY» у боулінг-більярд клубі «Променя»*
Сьогодні, 12:00
 0
Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото
Сьогодні, 11:45
 0
Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8