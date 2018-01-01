Чоловік посеред вулиці вистрілив у дітей з рушниці. ФОТО
Сьогодні, 16:19
У місті Кілія Одеської області чоловік вистрілив у дітей із рушниці.
Про це повідомляє Odessa online.
Як повідомили видання джерела у поліції, неповнолітні побили чоловіка. Той взяв рушницю, яку зберігав у сестри, і вистрілив у дітей.
Постраждалі самостійно дісталися до відділку поліції. Один із них отримав множинні рани по всьому тілу, інший - дві рани.
Чоловіка затримали. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє Odessa online.
Як повідомили видання джерела у поліції, неповнолітні побили чоловіка. Той взяв рушницю, яку зберігав у сестри, і вистрілив у дітей.
Постраждалі самостійно дісталися до відділку поліції. Один із них отримав множинні рани по всьому тілу, інший - дві рани.
Чоловіка затримали. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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