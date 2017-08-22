30 наших Героїв: у Луцьку вручили відзнаки родичам почесних лучан. ФОТО

У Луцьку родинам 30-ти полеглих містян, які загинули у війні на Сході України, вручили відзнаки «Почесний громадянин міста Луцька».Вручення відбулося 8 вересня під час урочистої Академії до Дня міста.На Театральному майдані розставили мольберти зі знімками загиблих лучан. За 4 роки війни місто втратило 32 гідних сини, а від останнього похорону не минулого й місяця - тоді лучани прощалися із двома своїми героями,та Г. Наймолодшому загиблому лучанину виповнилося 20 років, чимало із загиблих тільки встигли одружитися чи стати батьками, однак діти пам’ятатимуть їх лише по фото.Громадська організація членів родин загиблих «Надія» ще весною організувала ініціативу щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Луцька» бійцям посмертно. Тож сьогодні, на урочистостях з нагоди святкування Дня міста, полеглих вшанували хвилиною мовчання, а їх рідним вручили відзнаки.Звання загиблим лучанам присвоїли за вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання завдань в АТО на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.Приймати відзнаки своїх найрідніших прийшли матері, батьки, брати та сестри, сестри і донки бійців. Їх отримали родинита. Відзнакупередадуть родині згодом.Мама загиблого та очільниця «Надії»подякувала усім, хто прийшов вшанувати пам’яті полеглих земляків.«Я хочу сьогодні подякувати Богу, що ми маємо мир над головою, домівки, хліб і до хліба. Ми можемо навчати дітей у школах під мирним небом. Сьогодні я хочу подякувати Богу, що у нас виросли такі захисники, які не дивлячись на молодий вік віддали своє життя у боротьбі з російський окупантом. Сьогодні навіть небо злилося із землею, аби згадати їх», - мовила жінка. Вона закликала усіх підтримувати одне одного.Завершили сумні урочистості врученням квітів родинам військовослужбовців, а також спільним виконанням гімну.