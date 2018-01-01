У Луцьку п'яний водій влупився в паркан. ФОТО





Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.



Подія трапилася, у ніч на 8 вересня, на вулиці Героїв УПА.



24-річний чоловік був нетверезим, що підтвердила перевірка.



На нього оформили 2 протоколи, 1 постанову, а транспортний засіб евакуювали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій Opel Vectra не впорався з керуванням та наїхав на паркан, розтрощивши його.Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.Подія трапилася, у ніч на 8 вересня, на вулиці Героїв УПА.24-річний чоловік був нетверезим, що підтвердила перевірка.На нього оформили 2 протоколи, 1 постанову, а транспортний засіб евакуювали.

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