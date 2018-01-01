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У Луцьку п'яний водій влупився в паркан. ФОТО

У Луцьку п'яний водій влупився в паркан. ФОТО
У Луцьку водій Opel Vectra не впорався з керуванням та наїхав на паркан, розтрощивши його.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.

Подія трапилася, у ніч на 8 вересня, на вулиці Героїв УПА.

24-річний чоловік був нетверезим, що підтвердила перевірка.

На нього оформили 2 протоколи, 1 постанову, а транспортний засіб евакуювали.
У Луцьку п'яний водій влупився в паркан. ФОТО
У Луцьку п'яний водій влупився в паркан. ФОТО
У Луцьку п'яний водій влупився в паркан. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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