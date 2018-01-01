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У Луцьку виявили чоловіків з наркотиками

У Луцьку виявили чоловіків з наркотиками
У Луцьку піший патруль виявив на вулиці Глушець, 2 чоловіків, які поводились підозріло.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.

Коли поліцейські підійшли ближче, побачили, що чоловіки намагались розкурити речовину, схожу на наркотичну, через саморобний предмет.

Їх затримали та охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.
У Луцьку виявили чоловіків з наркотиками
У Луцьку виявили чоловіків з наркотиками

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Теги: наркотики, Луцьк
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