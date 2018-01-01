У Луцьку виявили чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 13:50
У Луцьку піший патруль виявив на вулиці Глушець, 2 чоловіків, які поводились підозріло.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Коли поліцейські підійшли ближче, побачили, що чоловіки намагались розкурити речовину, схожу на наркотичну, через саморобний предмет.
Їх затримали та охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Коли поліцейські підійшли ближче, побачили, що чоловіки намагались розкурити речовину, схожу на наркотичну, через саморобний предмет.
Їх затримали та охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.
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