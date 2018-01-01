вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія у Луцьку: «беха» протаранила мотоцикл. ВІДЕО

Аварія у Луцьку: «беха» протаранила мотоцикл. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Гордіюк автомобіль BMW врізався у мотоцикл.

Аварія трапилася у суботу, 8 вересня, близько 13:30 поблизу ринку "Північний", пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців, водій «БМВ», виїжджаючи з парковки поблизу торгового центру, не пропустив мотоцикліста, який рухався головною дорогою. Відтак, відбулося зіткнення.

Від удару мотоцикл відкинуло на протилежну сторону дороги. Про стан постраждалого водія наразі нічого не відомо.

Деталі обіцяють повідомити згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посеред Луцька у кінці 70-х здіймалися літаки. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:21
Урочиста Академія і танці: у центрі Луцька святкували День міста. ФОТО
Сьогодні, 14:37
Аварія у Луцьку: «беха» протаранила мотоцикл. ВІДЕО
Сьогодні, 14:22
30 наших Героїв: у Луцьку вручили відзнаки родичам почесних лучан. ФОТО
Сьогодні, 13:57
У Луцьку виявили чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій влупився в паркан. ФОТО У Луцьку п'яний водій влупився в паркан. ФОТО
Сьогодні, 13:47
Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО Заступник мера Луцька потрапив у аварію. ФОТО
07 вересень, 12:02
Повідомили про стан хлопчика, якого збив легковик у Луцьку Повідомили про стан хлопчика, якого збив легковик у Луцьку
07 вересень, 11:51
У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО
07 вересень, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому луцькі депутати не дослухалися до думки громади і вирішили продати «Освіту». ВІДЕО
Сьогодні, 15:38
 0
Посеред Луцька у кінці 70-х здіймалися літаки. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:21
 0
Урочиста Академія і танці: у центрі Луцька святкували День міста. ФОТО
Сьогодні, 14:37
 0
Аварія у Луцьку: «беха» протаранила мотоцикл. ВІДЕО
Сьогодні, 14:22
 0
30 наших Героїв: у Луцьку вручили відзнаки родичам почесних лучан. ФОТО
Сьогодні, 13:57
 0
Медіа
відео
1/8