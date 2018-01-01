Аварія у Луцьку: «беха» протаранила мотоцикл. ВІДЕО





Аварія трапилася у суботу, 8 вересня, близько 13:30 поблизу ринку "Північний", пишуть



Зі слів очевидців, водій «БМВ», виїжджаючи з парковки поблизу торгового центру, не пропустив мотоцикліста, який рухався головною дорогою. Відтак, відбулося зіткнення.



Від удару мотоцикл відкинуло на протилежну сторону дороги. Про стан постраждалого водія наразі нічого не відомо.



Деталі обіцяють повідомити згодом.



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