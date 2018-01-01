Як у Луцьку на Молоді з'явився літак





Архівну світлину на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Віктор Чухрай.



За його словами, на Молоді стоїть "Іл-18".



"Лучани були вражені появою цього літака вранці, під вікнами,куди його уночі привезли з аеродрому, куди він направду прилетів. Згодом у салоні лайнера облаштували дитячий кінотеатр", - зауважив Віктор Чухрай.



Як відомо, пізніше у літаку облаштували кафе.



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