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Як у Луцьку на Молоді з'явився літак

Як у Луцьку на Молоді з'явився літак
Розповіли, як у Луцьку на проспекті Молоді з'явився літак.

Архівну світлину на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Віктор Чухрай.

За його словами, на Молоді стоїть "Іл-18".

"Лучани були вражені появою цього літака вранці, під вікнами,куди його уночі привезли з аеродрому, куди він направду прилетів. Згодом у салоні лайнера облаштували дитячий кінотеатр", - зауважив Віктор Чухрай.

Як відомо, пізніше у літаку облаштували кафе.
Як у Луцьку на Молоді з'явився літак

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Теги: Луцьк, ретрофото
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