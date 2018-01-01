Міліція побила активістів за синьо-жовтий стяг на День Луцька. РЕТРОФОТО

У Луцьку на День міста у 1989 році міліція побила активістів за те, що підняли синьо-жовтий стяг.Світлину опублікувала журналістка Олена Лівіцька на своїй сторінці у Facebook."На задньому плані гуртожиток на площі Возз'єднання. День міста. 8 жовтня (тоді було так) 1989-го. Луцьких активістів міліція б'є за те, що підняли на мітингу синьо-жовтий стяг. Були в історії міста і такі моменти", - зауважила журналістка.Фото з архіву Михайла Тиского.