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Міліція побила активістів за синьо-жовтий стяг на День Луцька. РЕТРОФОТО

Міліція побила активістів за синьо-жовтий стяг на День Луцька. РЕТРОФОТО
У Луцьку на День міста у 1989 році міліція побила активістів за те, що підняли синьо-жовтий стяг.

Світлину опублікувала журналістка Олена Лівіцька на своїй сторінці у Facebook.

"На задньому плані гуртожиток на площі Возз'єднання. День міста. 8 жовтня (тоді було так) 1989-го. Луцьких активістів міліція б'є за те, що підняли на мітингу синьо-жовтий стяг. Були в історії міста і такі моменти", - зауважила журналістка.

Фото з архіву Михайла Тиского.
Міліція побила активістів за синьо-жовтий стяг на День Луцька. РЕТРОФОТО

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Теги: Луцьк, ретрофото
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