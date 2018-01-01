Міліція побила активістів за синьо-жовтий стяг на День Луцька. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 21:15
У Луцьку на День міста у 1989 році міліція побила активістів за те, що підняли синьо-жовтий стяг.
Світлину опублікувала журналістка Олена Лівіцька на своїй сторінці у Facebook.
"На задньому плані гуртожиток на площі Возз'єднання. День міста. 8 жовтня (тоді було так) 1989-го. Луцьких активістів міліція б'є за те, що підняли на мітингу синьо-жовтий стяг. Були в історії міста і такі моменти", - зауважила журналістка.
Фото з архіву Михайла Тиского.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлину опублікувала журналістка Олена Лівіцька на своїй сторінці у Facebook.
"На задньому плані гуртожиток на площі Возз'єднання. День міста. 8 жовтня (тоді було так) 1989-го. Луцьких активістів міліція б'є за те, що підняли на мітингу синьо-жовтий стяг. Були в історії міста і такі моменти", - зауважила журналістка.
Фото з архіву Михайла Тиского.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Міліція побила активістів за синьо-жовтий стяг на День Луцька. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 21:15
Волинське село залишиться без газу
Сьогодні, 20:32
Екс-чиновник присвятив Луцьку брутальний вірш
Сьогодні, 19:39