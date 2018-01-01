Чому луцькі депутати не дослухалися до думки громади і вирішили продати «Освіту». ВІДЕО





Чому так сталося, говорили депутати Луцької міської ради у ток-шок "Протилежний Погляд LIVE" 7 вересня, пише



"По-перше, цих три тисячі ніхто не бачив. Я уточняв у секретаріаті Луцької міської ради, ЦНАПі, через які подаються колективні звернення. Отож, цього звернення із такою кількістю підписів ніхто не бачив. Нам його не було презентовано на пленарному засіданні Луцької міської ради, на профільну комісію, яку я очолюю, знову ж таки цих підписів ніхто не подавав. Це було сказано вголос. Але, незважаючи на те, чи є ці підписи, чи їх нема, було внесено проект рішення щодо того, аби не продавати "Планету", "Освіту", який не був підтриманий. Якби була петиція, якби вона пройшла всі процедури, вона б розглядалася. Але петиції не було, підписів ніхто не бачив", – зазначив Андрій Козюра.



Натомість Алла Надточій зауважила: для вирішення таких питань треба було організовувати круглі столи, обговорення тощо.



"Питання виносилося додатково, а не як основне на пленарне засідання. Я такого не люблю, адже депутати не можуть вивчити ту чи іншу ситуацію, прийти на ту чи іншу комісію. Ті питання, що в порядку денному, вже стоять за 21 день. Їх ми бачимо. А ті, які будуть вноситися додатково, ми не можемо побачити. Тому такі питання ми дуже неприємно розглядаємо і в нас завжди є гарячі дискусії в залі. Тут є велика прогалина. Тобто таке питання не можна було виносити отак. Це глобальне питання лучан, структурного підрозділу. Треба було провести круглі столи, обговорення. Ми бачимо одну істину: якщо комусь треба питання внести на сесію, то воно вноситься завжди в останній момент. І є більшість, яка завжди готова голосувати. Це ганебно", – наголосила депутатка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри зібрані три тисячі підписів на захист комунальної книгарні "Освіта", її все ж таки перенесли.Чому так сталося, говорили депутати Луцької міської ради у ток-шок "Протилежний Погляд LIVE" 7 вересня, пише Конкурент "По-перше, цих три тисячі ніхто не бачив. Я уточняв у секретаріаті Луцької міської ради, ЦНАПі, через які подаються колективні звернення. Отож, цього звернення із такою кількістю підписів ніхто не бачив. Нам його не було презентовано на пленарному засіданні Луцької міської ради, на профільну комісію, яку я очолюю, знову ж таки цих підписів ніхто не подавав. Це було сказано вголос. Але, незважаючи на те, чи є ці підписи, чи їх нема, було внесено проект рішення щодо того, аби не продавати "Планету", "Освіту", який не був підтриманий. Якби була петиція, якби вона пройшла всі процедури, вона б розглядалася. Але петиції не було, підписів ніхто не бачив", – зазначивНатомістьзауважила: для вирішення таких питань треба було організовувати круглі столи, обговорення тощо."Питання виносилося додатково, а не як основне на пленарне засідання. Я такого не люблю, адже депутати не можуть вивчити ту чи іншу ситуацію, прийти на ту чи іншу комісію. Ті питання, що в порядку денному, вже стоять за 21 день. Їх ми бачимо. А ті, які будуть вноситися додатково, ми не можемо побачити. Тому такі питання ми дуже неприємно розглядаємо і в нас завжди є гарячі дискусії в залі. Тут є велика прогалина. Тобто таке питання не можна було виносити отак. Це глобальне питання лучан, структурного підрозділу. Треба було провести круглі столи, обговорення. Ми бачимо одну істину: якщо комусь треба питання внести на сесію, то воно вноситься завжди в останній момент. І є більшість, яка завжди готова голосувати. Це ганебно", – наголосила депутатка.

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