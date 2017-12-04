«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
Сьогодні, 21:25
Яскравим завершальним акордом святкувань Дня міста Луцьк на Театральному майдані став виступ академічного камерного оркестру «Кантабіле».
Виступ музикантів відбувся 8 вересня.
Напередодні лучан порадували своїм виступами вихованиці балетної студії «Жизель», а пісенні виступи представили хор Луцької музичної школи №2, учасниці «Голосу. Діти» Ліза Яковенко та «Х-фактора» Владислава Чайка.
Однак яскравим класичним завершенням вечора стали інструментальні виконання. Послухати камерний концерт на Театральному майдані зібралися декілька сотень містян. Концерт «Симфонія мого міста» розпочався і неперевершеного виступу колективу викладачів Волинського коледжу культури і мистецтв І.Ф Стравінського.
Чутливі скрипки та витончені віолончелі дарували надзвичайно ніжне звучання мелодій.
Опісля на сцену піднялися музиканти Академічного камерного оркестру «Кантабіле» під керівництвом народного артиста України Товія Рівця. Він привітав усіх, кому пощастило народитися та жити у нашому прекрасному місті.
«Дай Бог щастя всім», - побажав маестро, і «Канабіле» розпочали свій виступ. Після короткої розминки перейшли до «Мелодію ля-мінор» Мирослава Скорика, а опісля виконали жартівливу композицію Леона Андерсона «Синкопований годинник».
Лучани зустрічали кожен твір, який зіграли музиканти, шаленими оплесками та вигуками браво, тож Театральним майданом ще надовго заволоділа атмосфера класичної музики.
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Виступ музикантів відбувся 8 вересня.
Напередодні лучан порадували своїм виступами вихованиці балетної студії «Жизель», а пісенні виступи представили хор Луцької музичної школи №2, учасниці «Голосу. Діти» Ліза Яковенко та «Х-фактора» Владислава Чайка.
Однак яскравим класичним завершенням вечора стали інструментальні виконання. Послухати камерний концерт на Театральному майдані зібралися декілька сотень містян. Концерт «Симфонія мого міста» розпочався і неперевершеного виступу колективу викладачів Волинського коледжу культури і мистецтв І.Ф Стравінського.
Чутливі скрипки та витончені віолончелі дарували надзвичайно ніжне звучання мелодій.
Опісля на сцену піднялися музиканти Академічного камерного оркестру «Кантабіле» під керівництвом народного артиста України Товія Рівця. Він привітав усіх, кому пощастило народитися та жити у нашому прекрасному місті.
«Дай Бог щастя всім», - побажав маестро, і «Канабіле» розпочали свій виступ. Після короткої розминки перейшли до «Мелодію ля-мінор» Мирослава Скорика, а опісля виконали жартівливу композицію Леона Андерсона «Синкопований годинник».
Лучани зустрічали кожен твір, який зіграли музиканти, шаленими оплесками та вигуками браво, тож Театральним майданом ще надовго заволоділа атмосфера класичної музики.
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