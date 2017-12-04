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«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО

«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
Яскравим завершальним акордом святкувань Дня міста Луцьк на Театральному майдані став виступ академічного камерного оркестру «Кантабіле».

Виступ музикантів відбувся 8 вересня.

Напередодні лучан порадували своїм виступами вихованиці балетної студії «Жизель», а пісенні виступи представили хор Луцької музичної школи №2, учасниці «Голосу. Діти» Ліза Яковенко та «Х-фактора» Владислава Чайка.
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО

Однак яскравим класичним завершенням вечора стали інструментальні виконання. Послухати камерний концерт на Театральному майдані зібралися декілька сотень містян. Концерт «Симфонія мого міста» розпочався і неперевершеного виступу колективу викладачів Волинського коледжу культури і мистецтв І.Ф Стравінського.
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО

Чутливі скрипки та витончені віолончелі дарували надзвичайно ніжне звучання мелодій.
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО

Опісля на сцену піднялися музиканти Академічного камерного оркестру «Кантабіле» під керівництвом народного артиста України Товія Рівця. Він привітав усіх, кому пощастило народитися та жити у нашому прекрасному місті.
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО

«Дай Бог щастя всім», - побажав маестро, і «Канабіле» розпочали свій виступ. Після короткої розминки перейшли до «Мелодію ля-мінор» Мирослава Скорика, а опісля виконали жартівливу композицію Леона Андерсона «Синкопований годинник».
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО

Лучани зустрічали кожен твір, який зіграли музиканти, шаленими оплесками та вигуками браво, тож Театральним майданом ще надовго заволоділа атмосфера класичної музики.
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО

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Теги: Кантабіле, класика, музика
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