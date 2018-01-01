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У Луцьку перекриють центр міста

У Луцьку перекриють центр міста
У зв'язку із проведенням "Дмитрук Лучеськ півмарафону" у Луцьку на декілька годин перекриють центр міста.

Про це йдеться на сторінці заходу у соцмережі Facebook.

Дорогу перекриють у неділю, 9 вересня. Зокрема, автівки не зможуть проїхати проспектом Волі та вулицями Шопена із 7 ранку до 14 години, а вулицями Огієнка, Клима Савури, Задворецькою та Київським майданом - із 8 до 14 години.

"Кому приносимо незручності - просимо вибачити, все розуміємо, але по іншому ніяк(
Амбасадорів події просимо поширювати, щоб більше людей були попереджені і змогли спланувати свій маршрут", - пишуть організатори.
У Луцьку перекриють центр міста

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Теги: півмарафон, дорога
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