У Луцьку перекриють центр міста
Сьогодні, 22:12
У зв'язку із проведенням "Дмитрук Лучеськ півмарафону" у Луцьку на декілька годин перекриють центр міста.
Про це йдеться на сторінці заходу у соцмережі Facebook.
Дорогу перекриють у неділю, 9 вересня. Зокрема, автівки не зможуть проїхати проспектом Волі та вулицями Шопена із 7 ранку до 14 години, а вулицями Огієнка, Клима Савури, Задворецькою та Київським майданом - із 8 до 14 години.
"Кому приносимо незручності - просимо вибачити, все розуміємо, але по іншому ніяк(
Амбасадорів події просимо поширювати, щоб більше людей були попереджені і змогли спланувати свій маршрут", - пишуть організатори.
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Про це йдеться на сторінці заходу у соцмережі Facebook.
Дорогу перекриють у неділю, 9 вересня. Зокрема, автівки не зможуть проїхати проспектом Волі та вулицями Шопена із 7 ранку до 14 години, а вулицями Огієнка, Клима Савури, Задворецькою та Київським майданом - із 8 до 14 години.
"Кому приносимо незручності - просимо вибачити, все розуміємо, але по іншому ніяк(
Амбасадорів події просимо поширювати, щоб більше людей були попереджені і змогли спланувати свій маршрут", - пишуть організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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