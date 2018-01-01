У Луцьку перекриють центр міста





Про це йдеться на сторінці заходу у соцмереж



Дорогу перекриють у неділю, 9 вересня. Зокрема, автівки не зможуть проїхати проспектом Волі та вулицями Шопена із 7 ранку до 14 години, а вулицями Огієнка, Клима Савури, Задворецькою та Київським майданом - із 8 до 14 години.



"Кому приносимо незручності - просимо вибачити, все розуміємо, але по іншому ніяк(

Амбасадорів події просимо поширювати, щоб більше людей були попереджені і змогли спланувати свій маршрут", - пишуть організатори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку із проведенням "Дмитрук Лучеськ півмарафону" у Луцьку на декілька годин перекриють центр міста.Про це йдеться на сторінці заходу у соцмереж і Facebook Дорогу перекриють у неділю, 9 вересня. Зокрема, автівки не зможуть проїхати проспектом Волі та вулицями Шопена із 7 ранку до 14 години, а вулицями Огієнка, Клима Савури, Задворецькою та Київським майданом - із 8 до 14 години."Кому приносимо незручності - просимо вибачити, все розуміємо, але по іншому ніяк(Амбасадорів події просимо поширювати, щоб більше людей були попереджені і змогли спланувати свій маршрут", - пишуть організатори.

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