На Волині співатимуть повстанських та стрілецьких пісень





Про це повідомляють на сайті Локачинської райдержадміністрації.



Так, на території Новозагорівського монастиря відбудуться заходи з нагоди 75-ої річниці бою чоти «Берези» проти нацистських загарбників біля стін Новозагорівського монастиря. Легендарний бій відбувся 8-11 вересня 1943 року.



Програма фестивалю:



10.00 - 11.00 – зустріч делегацій



11.00 – 11.45 – історична година



11.45 – покладання квітів до меморіалу загиблим повстанцям



12.00 – панахида за загиблими воїнами УПА



12.30 – обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 вересня у селі Новий Загорів Локачинськог району відбудеться обласний фестиваль повстанських та стрілецьких пісень «За волю України!»Про це повідомляють на сайті Локачинської райдержадміністрації.Так, на території Новозагорівського монастиря відбудуться заходи з нагоди 75-ої річниці бою чоти «Берези» проти нацистських загарбників біля стін Новозагорівського монастиря. Легендарний бій відбувся 8-11 вересня 1943 року.Програма фестивалю:10.00 - 11.00 – зустріч делегацій11.00 – 11.45 – історична година11.45 – покладання квітів до меморіалу загиблим повстанцям12.00 – панахида за загиблими воїнами УПА12.30 – обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України"

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