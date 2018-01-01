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На Волині співатимуть повстанських та стрілецьких пісень

На Волині співатимуть повстанських та стрілецьких пісень
9 вересня у селі Новий Загорів Локачинськог району відбудеться обласний фестиваль повстанських та стрілецьких пісень «За волю України!»

Про це повідомляють на сайті Локачинської райдержадміністрації.

Так, на території Новозагорівського монастиря відбудуться заходи з нагоди 75-ої річниці бою чоти «Берези» проти нацистських загарбників біля стін Новозагорівського монастиря. Легендарний бій відбувся 8-11 вересня 1943 року.

Програма фестивалю:

10.00 - 11.00 – зустріч делегацій

11.00 – 11.45 – історична година

11.45 – покладання квітів до меморіалу загиблим повстанцям

12.00 – панахида за загиблими воїнами УПА

12.30 – обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України"

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Теги: повстанці, пісні, фестиваль, Новий Загорів
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