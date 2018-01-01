На Волині співатимуть повстанських та стрілецьких пісень
Сьогодні, 06:11
9 вересня у селі Новий Загорів Локачинськог району відбудеться обласний фестиваль повстанських та стрілецьких пісень «За волю України!»
Про це повідомляють на сайті Локачинської райдержадміністрації.
Так, на території Новозагорівського монастиря відбудуться заходи з нагоди 75-ої річниці бою чоти «Берези» проти нацистських загарбників біля стін Новозагорівського монастиря. Легендарний бій відбувся 8-11 вересня 1943 року.
Програма фестивалю:
10.00 - 11.00 – зустріч делегацій
11.00 – 11.45 – історична година
11.45 – покладання квітів до меморіалу загиблим повстанцям
12.00 – панахида за загиблими воїнами УПА
12.30 – обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України"
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Про це повідомляють на сайті Локачинської райдержадміністрації.
Так, на території Новозагорівського монастиря відбудуться заходи з нагоди 75-ої річниці бою чоти «Берези» проти нацистських загарбників біля стін Новозагорівського монастиря. Легендарний бій відбувся 8-11 вересня 1943 року.
Програма фестивалю:
10.00 - 11.00 – зустріч делегацій
11.00 – 11.45 – історична година
11.45 – покладання квітів до меморіалу загиблим повстанцям
12.00 – панахида за загиблими воїнами УПА
12.30 – обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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