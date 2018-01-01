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У Луцьку «немає» на що дивитись: зняли оригінальний промо-ролик міста. ВІДЕО

У Луцьку «немає» на що дивитись: зняли оригінальний промо-ролик міста. ВІДЕО
У Луцьку презентували оригінальний промо-ролик до Дня міста - субтитрами підписано, що до міста не варто їхати, бо тут немає нічого цікавого, натомість картинки на відео демонструють протилежне.

Луцьк – стародавній і сучасний водночас… Славетний замок Любарта, який зображений на 200-гривневій банкноті, чудернацький та заворожуючий «Будинок з химерами» скульптора Миколи Голованя, заповідник «Старий Луцьк», на території якого розташовані історичні пам’ятки, та музей сучасного мистецтва, - пишуть Волинські Новини.

Судноплавні прогулянки річкою Стир, екскурсії таємничими підземеллями, прогулянки затишною "Алеєю ліхтарів" у центральному парку, а чого тільки вартує панорама Луцька з повітряної кулі!

А ще - фестиваль «Князівський бенкет», який дає можливість перенестися в епоху Середньовіччя Древнього Лучеська, та різноманітні культурні і гастрономічні фестивалі….

Усі ці цікавинки, і не тільки, - у проморолику, який підготували до Дня Луцька, який відзначали 8 вересня.

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Теги: Луцьк, відео, туризм
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