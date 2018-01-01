Страшна аварія в Одесі: очевидці повідомляють про багатьох загиблих. ФОТО





За одними даними, загинули від 2 до 5 осіб. За іншими свідченнями, жертв може бути набагато більше, аж до двох десятків - пише



Як повідомив радник керівника регіональної поліції Руслан Форостяк, усе сталося в районі 6-ї станції Фонтану.



"За попередніми даними водій БМВ не впорався з керуванням, здійснив зіткнення з іншим автомобілем та вилетів на тротуар, де збив пішоходів. Знову ж таки попередньо, двоє з пішоходів загинули на місці, ще декілька отримали тілесні ушкодження", - пояснив він і закликав автомобілістів уникати району ДТП, де утворився затор. На місце події терміново виїхали начальники обласної поліції та прокуратури.



Як пишуть регіональні ЗМІ, BMW намагався проїхати перехрестя на заборонений сигнал світлофору, але зіткнувся з автомобілем Skoda, після чого втратив керованість і вилетів на трамвайні рейки та зупинку громадського транспорту, де були люди. Двоє пішоходів загинули на місці, постраждалих госпіталізували. Винуватця ДТП уже затримала поліція. За деякими даними, випадкові свідки аварії намагалися здійснити над водієм BMW самосуд. Люди на місці ДТП вважають, що водій BMW сів за кермо в стані сп'яніння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі сталася моторошня дорожньо-транспортна пригода: за словами очевидців, котрі фігурують у соцмережах, BMW на величезній швидкості вилетів з дороги і врізався в зупинку, де були люди.За одними даними, загинули від 2 до 5 осіб. За іншими свідченнями, жертв може бути набагато більше, аж до двох десятків - пише ТСН.ua Як повідомив радник керівника регіональної поліції, усе сталося в районі 6-ї станції Фонтану."За попередніми даними водій БМВ не впорався з керуванням, здійснив зіткнення з іншим автомобілем та вилетів на тротуар, де збив пішоходів. Знову ж таки попередньо, двоє з пішоходів загинули на місці, ще декілька отримали тілесні ушкодження", - пояснив він і закликав автомобілістів уникати району ДТП, де утворився затор. На місце події терміново виїхали начальники обласної поліції та прокуратури.Як пишуть регіональні ЗМІ, BMW намагався проїхати перехрестя на заборонений сигнал світлофору, але зіткнувся з автомобілем Skoda, після чого втратив керованість і вилетів на трамвайні рейки та зупинку громадського транспорту, де були люди. Двоє пішоходів загинули на місці, постраждалих госпіталізували. Винуватця ДТП уже затримала поліція. За деякими даними, випадкові свідки аварії намагалися здійснити над водієм BMW самосуд. Люди на місці ДТП вважають, що водій BMW сів за кермо в стані сп'яніння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію