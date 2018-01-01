Відома луцька режисерка вийшла заміж

Вікторія Поліщук вийшла заміж за свого коханого Сергія Федчука.



Інформацією про радісну подію вона поділилася у своєму профілі в Instagram.



Пара узаконила стосунки 8 вересня. Режисерка поділилася знімком із весільними обручками та свідоцтвами про рестрацію шлюбу, а також виклала фото із своїм вже законним чоловіком.



"Ну всьо, уже "Федчук", - підписла знімок Вікторія.



Нагадаємо, про заручини Поліщук стало відомо у липні цього року - тоді телеведуча Галина Падалко у мережі розповіла про те, що режисерці зробив пропозицію її коханий.



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