Відома луцька режисерка вийшла заміж
Сьогодні, 00:27
Відома луцька режисерка Вікторія Поліщук вийшла заміж за свого коханого Сергія Федчука.
Інформацією про радісну подію вона поділилася у своєму профілі в Instagram.
Пара узаконила стосунки 8 вересня. Режисерка поділилася знімком із весільними обручками та свідоцтвами про рестрацію шлюбу, а також виклала фото із своїм вже законним чоловіком.
"Ну всьо, уже "Федчук", - підписла знімок Вікторія.
Нагадаємо, про заручини Поліщук стало відомо у липні цього року - тоді телеведуча Галина Падалко у мережі розповіла про те, що режисерці зробив пропозицію її коханий.
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Інформацією про радісну подію вона поділилася у своєму профілі в Instagram.
Пара узаконила стосунки 8 вересня. Режисерка поділилася знімком із весільними обручками та свідоцтвами про рестрацію шлюбу, а також виклала фото із своїм вже законним чоловіком.
"Ну всьо, уже "Федчук", - підписла знімок Вікторія.
Нагадаємо, про заручини Поліщук стало відомо у липні цього року - тоді телеведуча Галина Падалко у мережі розповіла про те, що режисерці зробив пропозицію її коханий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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