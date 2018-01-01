Тут багато політики, – депутат Луцькради про об'єднання з Прилуцьким. ВІДЕО





Чому справа стоїть на місці і які має перспективи, депутати Луцької міської ради говорили в ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 7 вересня, - пише



"Уже створені Заборолівська ОТГ, Княгининівська ОТГ і Боратинська ОТГ. Зараз лежать документи у Центральній виборчій комісії, яка ухвалює рішення про призначення нових виборів, щодо Липинської сільської ради, Підгайцівської сільської ради і Гіркополонківської сільської ради. У Луцька залишається тільки Прилуцьке. Луцьк відповідні звернення і рішення ухвалив і спрямував до відповідної сільради", – зазначив Андрій Козюра.



Він додав, що Луцьк з Прилуцьким підписали багато угод: туди рухається транспорт, там відкрили ЦНАП, амбулаторію.



"Але зворотньої реакції, бажання об′єднуватися немає. Перспективи поки туманні, можливо, щось зміниться після виборів в органи місцевої влади", – розповів депутат.



Алла Надточій запевнила: у питанні об′єднання Луцька з Прилуцьким є дуже багато політики.



"Немає конструктивних дій, немає обговорення, немає діалогу. Є постійні політичні колізії. Багато говоріння, а діла нема ніякого. Немає переговорного процесу. Коли запрошували на збори в сільську раду Гіркої Полонки, то ми бачили той факт, що поїхав тільки директор департаменту ЖКГ. Ніхто не говорить, що він не може туди їхати, але якщо туди не їдуть перші обличчя влади, то яку довіру можна давати цій владі? Сільські ради бачать, що в Луцьку нема з ким працювати. Це біда. Нема людини, до якої можна прийти, з якої можна поговорити, буде ухвалене рішення і підтримане міськрадою. Зараз один говорить одне, другий – друге, а на сесії відбувається взагалі третя ситуація. До нас так ніхто не піде", – запевнила депутатка.



Нагадаємо: 29 вересня 2017 року депутати Прилуцької сільської ради проголосували за об'єднання із Луцьком. Проте сільський голова Валентин Арчибасов наклав вето на це рішення.



9 березня депутати Прилуцької сільради дали знову згоду на об′єднання. Проте сільський голова зупинив дію рішення "Про надання згоди на добровільне об′єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи" і вніс його на повторний розгляд. Відтак, депутати Прилуцької сільської ради не ухвалили рішення про надання згоди на об′єднання із Луцьком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк має шанс об'єднатися із селом Прилуцьким, однак там із рішенням не квапляться.Чому справа стоїть на місці і які має перспективи, депутати Луцької міської ради говорили в ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 7 вересня, - пише "Конкурент" "Уже створені Заборолівська ОТГ, Княгининівська ОТГ і Боратинська ОТГ. Зараз лежать документи у Центральній виборчій комісії, яка ухвалює рішення про призначення нових виборів, щодо Липинської сільської ради, Підгайцівської сільської ради і Гіркополонківської сільської ради. У Луцька залишається тільки Прилуцьке. Луцьк відповідні звернення і рішення ухвалив і спрямував до відповідної сільради", – зазначивВін додав, що Луцьк з Прилуцьким підписали багато угод: туди рухається транспорт, там відкрили ЦНАП, амбулаторію."Але зворотньої реакції, бажання об′єднуватися немає. Перспективи поки туманні, можливо, щось зміниться після виборів в органи місцевої влади", – розповів депутат.запевнила: у питанні об′єднання Луцька з Прилуцьким є дуже багато політики."Немає конструктивних дій, немає обговорення, немає діалогу. Є постійні політичні колізії. Багато говоріння, а діла нема ніякого. Немає переговорного процесу. Коли запрошували на збори в сільську раду Гіркої Полонки, то ми бачили той факт, що поїхав тільки директор департаменту ЖКГ. Ніхто не говорить, що він не може туди їхати, але якщо туди не їдуть перші обличчя влади, то яку довіру можна давати цій владі? Сільські ради бачать, що в Луцьку нема з ким працювати. Це біда. Нема людини, до якої можна прийти, з якої можна поговорити, буде ухвалене рішення і підтримане міськрадою. Зараз один говорить одне, другий – друге, а на сесії відбувається взагалі третя ситуація. До нас так ніхто не піде", – запевнила депутатка.Нагадаємо: 29 вересня 2017 року депутати Прилуцької сільської ради проголосували за об'єднання із Луцьком. Проте сільський голова Валентин Арчибасов наклав вето на це рішення.9 березня депутати Прилуцької сільради дали знову згоду на об′єднання. Проте сільський голова зупинив дію рішення "Про надання згоди на добровільне об′єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи" і вніс його на повторний розгляд. Відтак, депутати Прилуцької сільської ради не ухвалили рішення про надання згоди на об′єднання із Луцьком.

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