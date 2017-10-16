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Восени українцям прогнозують два бабиних літа

Восени українцям прогнозують два бабиних літа
Поки в Україну впевненими кроками крадеться осінь, тепло повернеться на територію країни ще у вересні, а потім і на початку жовтня з настанням бабиного літа.

Про це розповів у коментарі "Фактам" відомий народний синоптик Леонід Горбань, - пишуть "Українські новини".

За словами Горбаня, вже в середині вересня можна очікувати температуру до 25 градусів.

"Осінні дощі в Україну прийдуть вже 10 вересня і триватимуть близько п'яти днів. Починаючи з 15 вересня в Україну прийде перше бабине літо, під час якого опадів не очікується, стовпчики термометрів місцями досягнуть позначки плюс 25",- розповів Горбань.

Синоптик підкреслив, що вже з 25 вересня прийде похолодання з дощами, проте ненадовго – з 4 жовтня настане друге бабине літо з температурою близько 20 градусів тепла.

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Теги: погода, синоптики прогнозують, бабине літо, осінь, прогноз погоди в Україні
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