Восени українцям прогнозують два бабиних літа





Про це розповів у коментарі "



За словами Горбаня, вже в середині вересня можна очікувати температуру до 25 градусів.



"Осінні дощі в Україну прийдуть вже 10 вересня і триватимуть близько п'яти днів. Починаючи з 15 вересня в Україну прийде перше бабине літо, під час якого опадів не очікується, стовпчики термометрів місцями досягнуть позначки плюс 25",- розповів Горбань.



Синоптик підкреслив, що вже з 25 вересня прийде похолодання з дощами, проте ненадовго – з 4 жовтня настане друге бабине літо з температурою близько 20 градусів тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки в Україну впевненими кроками крадеться осінь, тепло повернеться на територію країни ще у вересні, а потім і на початку жовтня з настанням бабиного літа.Про це розповів у коментарі " Фактам " відомий народний синоптик Леонід Горбань, - пишуть " Українські новини ".За словами Горбаня, вже в середині вересня можна очікувати температуру до 25 градусів."Осінні дощі в Україну прийдуть вже 10 вересня і триватимуть близько п'яти днів. Починаючи з 15 вересня в Україну прийде перше бабине літо, під час якого опадів не очікується, стовпчики термометрів місцями досягнуть позначки плюс 25",- розповів Горбань.Синоптик підкреслив, що вже з 25 вересня прийде похолодання з дощами, проте ненадовго – з 4 жовтня настане друге бабине літо з температурою близько 20 градусів тепла.

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