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Понад 170 аптек та сотні тисяч рецептів: «Доступні ліки» на Волині в цифрах

Понад 170 аптек та сотні тисяч рецептів: «Доступні ліки» на Волині в цифрах
В області триває впровадження Урядової програми “Доступні ліки”, відповідно до якої пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою отримують безоплатно або з незначною доплатою лікарські засоби за рецептами лікарів.

Про результати розповіли на сайті управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації.

Відпуск лікарських засобів по Урядовій програмі “Доступні ліки” здійснюють у 171 аптечному закладі Волині, практично у всіх адміністративно-територіальних одиницях області.

Станом на 01 вересня 2018 року:

171 аптечний заклад бере участь у програмі;
276 тис.870 рецептів виписано на відшкодування лікарських засобів у 2018 році;
254 тис. 849 рецептів за якими здійснено відшкодування вартості лікарських засобів у 2018 році ( 92,0 % від виписаних рецептів у 2018 році);
14 млн. 328 тис. 931 грн. використано коштів ( 80,1 % від тих, що надійшли);
26 млн. 825 тис. 600 грн. цільова субвенція для області на 2018 рік;
17 млн. 883 тис. 600 грн. отримано коштів у 2018 році;
56 грн. середня вартість рецепта у 2018 році.

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Теги: Доступні ліки, Волинь, медицина
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