Понад 170 аптек та сотні тисяч рецептів: «Доступні ліки» на Волині в цифрах





Про результати розповіли на



Відпуск лікарських засобів по Урядовій програмі “Доступні ліки” здійснюють у 171 аптечному закладі Волині, практично у всіх адміністративно-територіальних одиницях області.



Станом на 01 вересня 2018 року:



171 аптечний заклад бере участь у програмі;

276 тис.870 рецептів виписано на відшкодування лікарських засобів у 2018 році;

254 тис. 849 рецептів за якими здійснено відшкодування вартості лікарських засобів у 2018 році ( 92,0 % від виписаних рецептів у 2018 році);

14 млн. 328 тис. 931 грн. використано коштів ( 80,1 % від тих, що надійшли);

26 млн. 825 тис. 600 грн. цільова субвенція для області на 2018 рік;

17 млн. 883 тис. 600 грн. отримано коштів у 2018 році;

56 грн. середня вартість рецепта у 2018 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В області триває впровадження Урядової програми “Доступні ліки”, відповідно до якої пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою отримують безоплатно або з незначною доплатою лікарські засоби за рецептами лікарів.Про результати розповіли на сайті управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації.Відпуск лікарських засобів по Урядовій програмі “Доступні ліки” здійснюють у 171 аптечному закладі Волині, практично у всіх адміністративно-територіальних одиницях області.Станом на 01 вересня 2018 року:171 аптечний заклад бере участь у програмі;276 тис.870 рецептів виписано на відшкодування лікарських засобів у 2018 році;254 тис. 849 рецептів за якими здійснено відшкодування вартості лікарських засобів у 2018 році ( 92,0 % від виписаних рецептів у 2018 році);14 млн. 328 тис. 931 грн. використано коштів ( 80,1 % від тих, що надійшли);26 млн. 825 тис. 600 грн. цільова субвенція для області на 2018 рік;17 млн. 883 тис. 600 грн. отримано коштів у 2018 році;56 грн. середня вартість рецепта у 2018 році.

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