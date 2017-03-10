На Волині священика зворушила записка маленької парафіянки
Сьогодні, 14:12
Юна парафіянка попросила помолитися за всіх людей на землі.
Про це пише "Район.Любешів".
У санаторії «Лісова пісня», під час молебню, священику Олександру Черевку, настоятелю Свято-Миколаївської церкви села Пульмо, передали записку, написану дитячим почерком. У ній дівчинка на ім’я Діана попросила помолитися не лише за здоров’я своїх рідних, але й за всіх, хто живе на землі.
Це так зворушило священика, що фото записки та свої думки з цього приводу він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Настоятель пульмівського храму Олександр Черевко народивсь у селі Залізниця Любешівського району. Зростав у богомільній сім’ї: його прадід і дід були дяками в місцевій церкві, батько – священиком у селі Осівці Камінь-Каширського району.
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Про це пише "Район.Любешів".
У санаторії «Лісова пісня», під час молебню, священику Олександру Черевку, настоятелю Свято-Миколаївської церкви села Пульмо, передали записку, написану дитячим почерком. У ній дівчинка на ім’я Діана попросила помолитися не лише за здоров’я своїх рідних, але й за всіх, хто живе на землі.
Це так зворушило священика, що фото записки та свої думки з цього приводу він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Настоятель пульмівського храму Олександр Черевко народивсь у селі Залізниця Любешівського району. Зростав у богомільній сім’ї: його прадід і дід були дяками в місцевій церкві, батько – священиком у селі Осівці Камінь-Каширського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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