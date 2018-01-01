Легендарний львівський театр виступить у Луцьку

Одна із найголовніших мистецьких подій осені у Луцьку — виступ легендарного Львівського театру імені Леся Курбаса — відбудеться на 5-у фестивалі театру за межами театру «Мандрівний вішак», який триватиме з 21 по 30 вересня.Про це повідомляють організатори фестивалю.Виступ відбудеться 22 вересня.Це буде одна з найновіших робіт театру «Ножі в курях, або Спадок мірошника», за п’єсою культового шотландського драматурга Девіда Гарровера. Цією виставою львів’яни закриють насичений театральний день у культурно-розважальному комплексі «Адреналін Сіті». На імпровізовану сцену в атмосферному ангарі культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» вийде зіркова трійка: Наталія Рибка-Пархоменко, Олег Цьона та Андрій Козак, щоб утворити любовний трикутник.Режисер Володимир Кучинський з іншими творцями вистави роздумує над зіткненням світоглядних моделей і систем мислення. Забобонному й апріорі упередженому способові дивитися на речі протиставляється відкритий і гуманний погляд нової людини, сповненої невситимою жагою до постійного пізнавання і відвагою бути самітним відлюдником.Вистава — 16+. Кількість місць є дуже обмежено. Вартість квитків — 100 гривень. Квитки можна придбати за посиланням.Місце проведення — культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті», вул. Карбишева, 1. Початок — о 19:00 (тривалість: 1 год 30 хв).