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Порошенко присвоїв почесне звання директору спортшколи з Волині

Порошенко присвоїв почесне звання директору спортшколи з Волині
З нагоди Дня фізичної культури і спорту волинянці Людмилі Бондарєвій Петро Порошенко присвоїв почесне звання.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Глави держави. Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» отримала Людмила Бондарєва, заступник директора комунального закладу «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби» Волинської обласної ради.

Почесне звання присвоїли за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність.

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Теги: Людмила Бондарєва, звання, Волинь
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