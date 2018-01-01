Порошенко присвоїв почесне звання директору спортшколи з Волині

Людмилі Бондарєвій Петро Порошенко присвоїв почесне звання.



Відповідний указ оприлюднили на сайті Глави держави. Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» отримала Людмила Бондарєва, заступник директора комунального закладу «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби» Волинської обласної ради.



Почесне звання присвоїли за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність.

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